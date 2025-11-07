Professora de Brusque é premiada em programa estadual de Educação Financeira
Projeto foi reconhecido por incentivar protagonismo, consciência econômica e cidadania entre os alunos
A Escola de Ensino Fundamental (EEF) Dr. Carlos Moritz, da Rede Municipal de Brusque, recebeu destaque estadual por meio do projeto “Jovens Investidores do Futuro”, desenvolvido com a turma do 8º ano pela professora de matemática Daiana Dallagnoli Civinski.
A iniciativa conquistou o prêmio “Reconhecer para Inspirar”, promovido pela Junior Achievement Santa Catarina, entidade reconhecida mundialmente pelo incentivo à educação empreendedora e financeira de jovens.
O projeto integrou o programa “Economia Já” e ocorreu entre julho e setembro de 2025, com 14 encontros que combinaram teoria, prática e atividades colaborativas.
Os alunos estudaram temas como organização financeira familiar, metas pessoais, uso consciente do dinheiro, contas digitais e criptomoedas, relacionando o conteúdo matemático ao cotidiano.
Os estudantes participaram de uma aula especial sobre investimentos ministrada pelo diretor da escola, Thiago Alessandro Spiess, e de uma palestra com o cooperativista Maicon Casagranda, que apresentou modalidades de investimento e o conceito de perfil do investidor.
Também realizaram exercícios digitais na plataforma Khan Academy, aplicando cálculos financeiros de forma interativa.
Entre as experiências realizadas, destacam-se a venda de paçocas, organizada pelos próprios alunos, e a oficina de artesanato, conduzida pela monitora Amanda, na qual confeccionaram chaveiros e brincos.
Nessas ações, os estudantes aplicaram conceitos de custo, precificação e reinvestimento, além de desenvolver habilidades de planejamento e gestão.
Um dos momentos mais simbólicos do projeto foi a venda autônoma sem vendedor, baseada em confiança e honestidade. Os produtos eram deixados em um balcão com um pote para dinheiro e troco, estimulando valores de ética, responsabilidade e autonomia.
De acordo com a idealizadora do projeto, o aprendizado ultrapassou o ambiente escolar.
“Queremos que os alunos percebam que falar sobre finanças é falar sobre escolhas, responsabilidade e futuro”, declarou Daiana Dallagnoli Civinski.
“A atividade foi pensada para que eles compreendessem o impacto das decisões financeiras na vida pessoal e na sociedade. É muito gratificante ver como se envolveram e amadureceram com o projeto”, concluiu.
O impacto positivo motivou os alunos a investir o lucro obtido em uma conta digital com rendimento atrelado ao CDI, vivenciando na prática o funcionamento dos juros e das aplicações financeiras.
Eles também aplicaram uma enquete com as famílias sobre hábitos de poupança e planejamento, ampliando o alcance do projeto para dentro dos lares.
O diretor da escola enfatizou o caráter educativo da iniciativa.
“A professora Daiana conduziu um trabalho exemplar, que conecta a educação financeira à formação cidadã e ética. É um orgulho ver nossos alunos compreendendo, desde cedo, o valor do planejamento, da cooperação e da honestidade”, declarou Thiago Alessandro Spiess.
“Este prêmio reconhece não apenas o talento da professora, mas o potencial da educação pública de Brusque em inspirar mudanças reais”, concluiu.
O trabalho contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4 e 8), preparando os jovens para administrar recursos, sonhos e responsabilidades de forma consciente.
