Professora de Brusque é premiada em programa estadual de Educação Financeira

Projeto foi reconhecido por incentivar protagonismo, consciência econômica e cidadania entre os alunos

A Escola de Ensino Fundamental (EEF) Dr. Carlos Moritz, da Rede Municipal de Brusque, recebeu destaque estadual por meio do projeto “Jovens Investidores do Futuro”, desenvolvido com a turma do 8º ano pela professora de matemática Daiana Dallagnoli Civinski.

A iniciativa conquistou o prêmio “Reconhecer para Inspirar”, promovido pela Junior Achievement Santa Catarina, entidade reconhecida mundialmente pelo incentivo à educação empreendedora e financeira de jovens.

O projeto integrou o programa “Economia Já” e ocorreu entre julho e setembro de 2025, com 14 encontros que combinaram teoria, prática e atividades colaborativas.

Os alunos estudaram temas como organização financeira familiar, metas pessoais, uso consciente do dinheiro, contas digitais e criptomoedas, relacionando o conteúdo matemático ao cotidiano.

Os estudantes participaram de uma aula especial sobre investimentos ministrada pelo diretor da escola, Thiago Alessandro Spiess, e de uma palestra com o cooperativista Maicon Casagranda, que apresentou modalidades de investimento e o conceito de perfil do investidor.

Também realizaram exercícios digitais na plataforma Khan Academy, aplicando cálculos financeiros de forma interativa.

Entre as experiências realizadas, destacam-se a venda de paçocas, organizada pelos próprios alunos, e a oficina de artesanato, conduzida pela monitora Amanda, na qual confeccionaram chaveiros e brincos.

Nessas ações, os estudantes aplicaram conceitos de custo, precificação e reinvestimento, além de desenvolver habilidades de planejamento e gestão.

Um dos momentos mais simbólicos do projeto foi a venda autônoma sem vendedor, baseada em confiança e honestidade. Os produtos eram deixados em um balcão com um pote para dinheiro e troco, estimulando valores de ética, responsabilidade e autonomia.

De acordo com a idealizadora do projeto, o aprendizado ultrapassou o ambiente escolar.

“Queremos que os alunos percebam que falar sobre finanças é falar sobre escolhas, responsabilidade e futuro”, declarou Daiana Dallagnoli Civinski.

“A atividade foi pensada para que eles compreendessem o impacto das decisões financeiras na vida pessoal e na sociedade. É muito gratificante ver como se envolveram e amadureceram com o projeto”, concluiu.

O impacto positivo motivou os alunos a investir o lucro obtido em uma conta digital com rendimento atrelado ao CDI, vivenciando na prática o funcionamento dos juros e das aplicações financeiras.

Eles também aplicaram uma enquete com as famílias sobre hábitos de poupança e planejamento, ampliando o alcance do projeto para dentro dos lares.

O diretor da escola enfatizou o caráter educativo da iniciativa.

“A professora Daiana conduziu um trabalho exemplar, que conecta a educação financeira à formação cidadã e ética. É um orgulho ver nossos alunos compreendendo, desde cedo, o valor do planejamento, da cooperação e da honestidade”, declarou Thiago Alessandro Spiess.

“Este prêmio reconhece não apenas o talento da professora, mas o potencial da educação pública de Brusque em inspirar mudanças reais”, concluiu.

O trabalho contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4 e 8), preparando os jovens para administrar recursos, sonhos e responsabilidades de forma consciente.

