Professora de Brusque participa de desfile de moda em Milão

A designer de Moda e professora do Istituto di Moda Burgo (IMB) Brasil, Cris de Lucca, apresenta nesta quarta-feira, 28, em Milão, a coleção desenvolvida a partir de um projeto o IMB em parceria com a empresa Renaux View.

O Desfile de Moda acontece no The Beach Milano, e o evento terá a participação de diversas personalidades internacionais do mundo da moda. As principais coleções da sede e das filiais do Istituto di Moda Burgo no mundo serão apresentadas na oportunidade.

Segundo Cris, a ideia de produzir a coleção surgiu pela necessidade de iniciar um acervo com peças criadas no IMB, para que os alunos vejam que suas criações no papel podem sim ser construídas. “Apresentamos a proposta para a Renaux View, eles adoraram a ideia e a partir daí começamos o processo de desenvolvimento das peças. Construímos a coleção, que ficou muito bacana. O projeto iniciou ainda em 2016 e foi finalizado este ano e serve de inspiração e estímulo para os nossos alunos”, detalha a professora.

De Brusque para o mundo

Para a diretora do IMB Brasil, Daniela Colzani, ver o resultado da parceria firmada e dos talentos do Istituto, é gratificante. “Esta coleção é muito original e inclui criações de estamparias, voltada para um público mais autêntico. O tecido escolhido foi de excelente qualidade e ficou muito fiel, tanto na parte de desenvolvimento dos produtos como na estamparia. Foi um projeto desenvolvido desde o início até o final, do IMB com a Renaux View, e é maravilho ver o resultado. Olhar para trás, saber que a Cris foi uma das primeiras alunas do Istituto, e vê-la representando o Brasil, em apenas um ano e meio de instituição, é fantástico”, avalia. As expectativas do IMB agora são de que este seja o primeiro de muitos projetos.

Da mesma forma, o gerente de Marketing da Renaux View, Roberto Sander fala da satisfação da empresa em ver os produtos apresentados a nível internacional. “A Cris escolheu os tecidos e apresentou as estampas criadas por ela, que depois foram aplicadas aos tecidos, em estamparia digital. Para nós é um orgulho muito grande ver o resultado desse trabalho nas passarelas, assim como também é quando vimos o resultado do trabalho dos nossos clientes nas vitrines, em comerciais, em novelas, filmes, enfim. Estamos muito contentes”, comenta.

Metamorfose

A coleção com o nome de Metamorfose surgiu a partir da macrotendência Psycho Tropics apresentado pelo bureau de estilo francês Nelly Rodi. Foram desenvolvidos oito modelos para a coleção com tecidos exclusivos fornecidos pela Renaux View, que é parceira há algum tempo do Istituto. Entretanto, essa é a primeira coleção de estampas/tecidos desenvolvida exclusivamente para o IMB Brasil.

“As expectativas são as melhores, pois esse projeto é a porta de entrada para apresentarmos novos talentos brasileiros para o mundo. Para os italianos a moda é muito estudada e levada muito a sério. Eles são especialistas no assunto. No IMB Brasil proporcionamos a metodologia 100% italiana para nossos alunos e mostramos que sim é possível esse sonho se tornar realidade, já que o Istituto é um verdadeiro passaporte para essas oportunidades”, reforça a professora.

De acordo com a designer, o tema da coleção sugere a transformação de uma forma em outra: a história acontece em uma selva urbana em constante mudança permitindo uma viagem a terras tropicais onde o estranho se torna exuberante.

“Esta transformação se manifesta através de padronagens orgânicas e gráficas exageradas, com cores extremamente vivas misturadas com o preto e o branco, aplicadas através da estamparia digital em tecidos fluidos como ‘vican’ e o ‘naory’ encontrados na cartela da Renaux View. Todo o contraste entre os elementos principais trouxe um ar leve e cativante proporcionando autenticidade para o Verão 2017/18”, explica Cris.

Currículo

Cris De Lucca é formada em Designer de Moda pela Unifebe. É pós-graduada em Criação e Desenvolvimento de Produtos para Moda e Design, e tem especialização em Design de Moda pelo Istituto di Moda Burgo, no Brasil e em Milão. Já trabalhou como assistente de estilo, desenhista, estilista e com Coordenação de Arte e de Estilo em diversas empresas de Brusque e região, que são referências nacionais. A designer de Moda atualmente é professora do Istituto di Moda Burgo no Brasil, localizado em Brusque.

Saiba mais

Com sede em Milão, Itália, o Istituto di Moda Burgo – IMB é uma das mais tradicionais e conceituadas escolas de moda da Europa, com mais de 50 anos de história. Seu fundador, Fernando Burgo, trabalhou intensamente a fim de criar um conteúdo metodológico, atendendo ao intenso desenvolvimento do setor. Liderando uma equipe de renomados profissionais, Burgo foi responsável pela concepção de suportes didáticos exclusivos e avançados, com base em extensa pesquisa, assegurando o ingresso de várias gerações de designers no sistema produtivo com diferenciada qualidade.

Ampliando sua presença global, o Istituto inaugurou em 2015 a primeira filial Brasil. O processo de implantação da escola foi coordenado pela premiada estilista Daniela Colzani, que realizou especialização na própria escola e, posteriormente, tornou-se consultora do IMB.

A cidade de Brusque, maior polo do vestuário de Santa Catarina e um dos maiores do país, foi escolhida como sede da mais nova filial do Istituto, que já tem presença em mais de 20 países, com franquias ou instituições parceiras.