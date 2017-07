Profissionais da Educação participam de formação continuada em Brusque

Os professores, diretores, coordenadores, monitores e educadores sociais da rede municipal de ensino participaram nesta -feira, 21, de um evento voltado ao aperfeiçoamento dos profissionais da educação. A solenidade promovida pela Secretaria de Educação, teve início às 8h30, na Sociedade Esportiva Santos Dumont e contou com a presença de 1,3 mil servidores.

O prefeito Jonas Paegle citou a importância de momentos como esses para que as escolas preparem os estudantes para o exercício da cidadania. “Vocês professores têm um papel muito importante na sociedade e nos colocamos à disposição para sermos parceiros nessa empreitada”.

Com foco em temas voltados ao relacionamento interpessoal e motivação, saúde do professore e ética profissional, a naturoterapeuta Marilaine Sandri de Oliveira e o psicólogo Márcio Maurício Moraes, abordaram a importância dos profissionais estarem bem consigo mesmos.

Para o secretário de Educação, José Zancanaro, essas questões são relevantes e refletem na aprendizagem dos estudantes. “O professor precisa estar bem para que possa transmitir alegria e entusiasmo, e assim proporcionar aos alunos caminhos estratégicos que possibilitem o conhecimento”, ressaltou.

Já no período vespertino, apenas os profissionais do Ensino Fundamental, da Rede Estadual e Rede Particular de Ensino acompanharam uma palestra direcionada a indisciplina e aos atos infracionais no ambiente escolar. O tema foi ministrado pelo promotor de justiça do Paraná, Murillo José Digiácomo e, buscou ajudar a responder algumas indagações que normalmente surgem nas salas de aula.

O vice-prefeito, Ari Vequi lembrou que todos estão juntos em prol da educação. “Nós queremos o melhor para os estudantes e queremos buscar soluções que incentivem os alunos a se manterem ativos em sua vida escolar”.

Merendeiras e serventes

Além da equipe pedagógica, mais de 400 merendeiras e serventes da Rede Municipal de Ensino se reuniram na tarde desta -feira, 21, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof para uma formação continuada.

O evento promovido pela Secretaria de Educação visou abordar as boas práticas na preparação dos alimentos, além do incentivo motivacional no ambiente de trabalho. A solenidade contou com a presença dos palestrantes, Ademir Bernardino, do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e da nutricionista do município, Daiane Prates.

Paegle parabenizou as profissionais e disse que o trabalho delas é perceptível nas unidades escolares. “Nas visitas em que fiz pude perceber o empenho de vocês. Nós só temos a agradecer por todo esforço e dedicação e dizer que desde a preparação dos alimentos até os cuidados com a educandário, vocês são imprescindíveis para o desenvolvimento dos nossos estudantes”.

A formação continuada terá sequência no dia , Dia Mundial da Alimentação, quando será desenvolvido nas escolas uma atividade voltada aos estudantes, com o objetivo de promover a alimentação saudável.