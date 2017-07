Profissionais e entidades são homenageados pela Câmara de Brusque

A Câmara de Vereadores de Brusque realizou sessão solene na noite desta quinta-feira, 6, no plenário da Casa, para homenagear pessoas e entidades com a entrega de Comendas do Mérito.

O escritor Saulo Adami recebeu a Comenda do Mérito Literário, por ocasião do lançamento da obra Estrada de Papel, centésimo livro de sua autoria.

O major Otávio Manoel Ferreira Filho, subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar do Estado, foi agraciado com a Comenda do Mérito Profissional, como reconhecimento às atividades desempenhadas no âmbito da Polícia Militar de Santa Catarina, em especial pela implantação, em Brusque, do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), em 1998.

A José Armando Vasquez Soto, conhecido como Bay, o Legislativo entregou a Comenda do Mérito Esportivo, pelos seus 32 anos dedicados à promoção dos esportes aquáticos na cidade, e mais particularmente à formação da história da natação brusquense. Atualmente, Bay é técnico da Associação Brusquense de Amigos Incentivadores da Natação (Abain).

Ao Circo Oliver Carminatti, foi conferida a Comenda do Mérito Cultural, como reconhecimento aos serviços prestados na promoção de atividades circenses no município. A honraria foi entregue aos representantes do circo, Telmo Olliver e Luiz Carminatti.

A Comenda do Mérito Institucional foi concedida a três entidades: o Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), representado por seu presidente Marcelo Gevaerd, como reverência ao jubileu de ouro da instituição; o Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sifitec), representado por seu presidente Marcus Schlösser, como homenagem aos 80 anos de fundação do Sifitec; e o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux, popular Hospital de Azambuja, representado pelo padre Nélio Schwanke, diretor da entidade, pela passagem dos 115 anos de fundação da casa hospitalar.

Na mesma oportunidade, o Legislativo prestou homenagem póstuma ao veterano de guerra Arno Kormann, falecido no último 26 de maio. A comenda foi entregue à filha do homenageado, Maria Helena Kormann.

As homenagens foram propostas em requerimentos apresentados, respectivamente, pelos vereadores Claudemir Duarte, o Tuta, Paulo Sestrem, Leonardo Schmitz, Jean Pirola e Marcos Deichmann.

“Além das funções legislativa e fiscalizadora, a Câmara Municipal se investe no direito de homenagear instituições dignas, bem como pessoas cuja história dignifica a sociedade brusquense. É uma forma de valorizar aqueles que vão um pouco além do necessário e brilham pelo altruísmo e profissionalismo”, salientou Pirola, presidente da solenidade.

No papel de anfitrião do Legislativo, Deichmann ressaltou detalhes sobre o currículo profissional de cada homenageado e a importância histórica das entidades congratuladas.

Com mensagens de agradecimento, os homenageados ou seus representantes fizeram uso da tribuna do parlamento após receberem as comendas do mérito.