Programa Criação une música e teatro e percorre escolas de Guabiruba

A 2ª edição do Programa Criação levou nesta semana para as escolas da rede municipal de ensino de Guabiruba a Orquestra Municipal e alunos da oficina de teatro da Fundação Cultural da cidade.

As apresentações do grupo ocorriam em meio a uma história em que o personagem tinha um controle remoto que comandava a orquestra, o que possibilitou prender a atenção do público e mostrar os diferentes ritmos e instrumentos musicais. A atividade integrou a programação de aniversário dos 55 anos de Guabiruba.

O programa Criação volta a se apresentar no dia 1º de julho na praça Governador Luiz Henrique da Silveira, localizada na rua Guabiruba Sul, a partir das 9h. Neste dia, o programa surge na versão Batalha dos Teatros, e cumpre com o objetivo de levar a arte e a cultura para os diferentes bairros do município.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3308-3114, na Fundação Cultural.