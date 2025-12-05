Programa de apoio a jovens em desacolhimento institucional homenageia participantes em Brusque

Na tarde desta quinta-feira, 4, ocorreu a cerimônia da entrega de homenagem aos participantes do Programa Novos Caminhos de Brusque. O evento aconteceu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e prestigiou dez jovens que realizaram algum curso pelo programa ou foram inseridos no mercado de trabalho.

O evento contou com a participação do diretor do Fórum da Comarca de Brusque, Frederico Andrade Siegel; o juiz titular da Vara da Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Brusque, Maycon Rangel Favareto; Deco Batisti, vice-prefeito da cidade, e a gerente de operações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Kátia Zimmermann.

O Programa Novos Caminhos foi criado em 2013, em Chapecó, a partir da união de esforços de três instituições: o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc/Senai/Sesi) e a Associação de Magistrados Catarinenses (AMC). Atualmente, o programa cumpre 12 anos de existência e completa, em 2025, sua primeira edição em Brusque.

Fernanda de Paula Colombo faz parte da coordenação técnica do Programa Novos Caminhos em Santa Catarina, por parte do TJ-SC.

Ela explica que o programa foi criado para garantir que as crianças e adolescentes residentes nas instituições de acolhimento do estado que não foram adotadas até completarem a maioridade e nem foram inseridas nas suas famílias de origem ou extensas, consigam garantir sua subsistência a partir desse marco tão importante que é o desacolhimento institucional.

“O nosso principal desafio é capacitar e inserir no mercado de trabalho os jovens prestes a completar 18 anos em razão da necessidade de desacolhimento institucional. Então, eles precisam sair das instituições de acolhimento para iniciar uma vida independente e autônoma”, ressalta Fernanda.

Tulassi da Silva, assessora da vice-presidência da Fiesc, comenta sobre a importância deste programa, “é sem dúvida essencial. Ele apoia as crianças que estão sob a tutela do Estado e dá todo esse apoio, toda essa estrutura educacional, psicológica ou de todos os serviços que os parceiros oferecem para o programa acontecer”.

A gerente de operações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Kátia Zimmermann, destaca que o evento tem como tema principal a amizade, com a busca pelo amparo de forma afetuosa. “Trazer mais acessibilidade para eles, repor um pouco mais desse conforto que eles não tiveram em alguma fase da vida.”

O programa conta com 230 casas de acolhimento em todo o estado. São mais de 9 mil matrículas e cerca de 2 mil jovens inseridos no mercado de trabalho no total. Neste ano houve a renovação do programa por mais cinco anos.

