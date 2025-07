Programa de apoio a pequenas empresas de Guabiruba é lançado em sessão da Câmara

O programa “Cidade Empreendedora” foi lançado em Guabiruba durante a sessão da Câmara de Vereadores de terça-feira, 8. A equipe do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceira da cidade no projeto, apresentou como funciona o programa.

“Trata-se de um programa de políticas públicas que traz apoio ao desenvolvimento local, para melhorar o ambiente de negócios do município, que é onde as pequenas empresas estão inseridas”, afirma Tamara Legarrea, consultora de articulação do Sebrae.

Juliana Bernardes, responsável pelo Sebrae na região, também discursou na tribuna sobre o projeto. O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), marcou presença na sessão e comemorou a parceria com a entidade. Os vereadores elogiaram a iniciativa.

“O objetivo é mudar e melhorar não só o ambiente de negócios, mas mudar a nossa realidade, diminuindo a desigualdade por meio do empreendedorismo. O programa abrange todos os setores, todas as áreas. Faremos nosso melhor com nossa equipe”, diz Juliana.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: