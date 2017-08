Quadro do Domingo Legal gravado na Havan de Brusque vai ao ar no domingo, 13, no SBT

Vai ao ar neste domingo, 13, a partir das 13h, o novo quadro “Comprar é bom, levar é melhor”, do apresentador Celso Portiolli, que apresenta o Domingo Legal, no SBT. O primeiro programa foi gravado na Havan, em Brusque, durante as últimas semanas.

Portiolli chegou ao município no dia 17 de julho, e permaneceu pela região durante duas semanas, quando trabalhou nas gravações do novo quadro, feitas na matriz da Havan.

O novo quadro é patrocinado pela Havan e seu objetivo é realizar o sonho de 13 famílias brasileiras, dando a cada uma elas o valor de R$ 50 mil em compras nas lojas da rede.

A cada domingo, uma família, que deverá ter quatro participantes no programa, será beneficiada com a ação. No programa, as famílias terão uma hora para comprarem o que quiserem na Havan, até o limite de R$ 50 mil.

Para garantir os produtos, entretanto, a família precisa passar por um quiz envolvendo conhecimentos gerais.

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, comemora o alcance que a empresa e a cidade de Brusque terá com a exposição em um programa que tem audiência nacional, como é o Domingo Legal.

“A partir de domingo, Brusque vai ficar ainda mais famosa, com esse programa. Durante 13 domingos, será o nome de Brusque, de Santa Catarina, da nossa empresa, em evidência”, avalia.

Hang afirma, ainda, que a exposição no programa de Portiolli servirá para projetar o nome da cidade nacionalmente, isso porque o apresentador, durante o programa, mostrará imagens e falará sobre as características do município.

Durante as gravações, uma equipe com mais de 40 profissionais permaneceu na cidade para fazer o quadro, que reuniu centenas de pessoas. Uma multidão acompanhou as gravações em Brusque.

O programa que vai ao ar no domingo deve ter entre 40 e 50 minutos. Eles serão veiculados semanalmente, até a primeira quinzena de novembro.