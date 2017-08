Programa de teatro de improviso realiza turnê nas escolas de Guabiruba

O Programa CriAção – Grupos de Teatro de Improviso – chega nesta quinta-feira, 24, na Escola Reunida Municipal Vadislau Schmitt às 9h e 14h30, e na Escola Básica Municipal Professor Arthur Wippel às 10h e 15h30. Os grupos, mantidos pela Prefeitura de Guabiruba por meio da Fundação Cultural e a Secretaria de Educação, percorrem as escolas há duas semanas e até outubro passarão por todas as entidades escolares da rede municipal de ensino. Na sexta-feira, 18, o riso esteve solto na Escola Cesario Regis, no bairro Lageado Baixo.

O teatro de improviso é uma atividade extracurricular dirigido pela atriz Jenifer Schlindwein. Ela explica que a ideia surgiu com o intuito de difundir o teatro nas escolas e nos bairros. “A categoria de improviso quase não foi trabalhada na cidade e ela é base para a prática do teatro. Tem uma técnica diferente, é mais prática e os alunos se identificam com a metodologia de jogos, dinâmica, exercícios e comédia”, pontua.

Além de envolver arte, o teatro de improviso trabalha questões pedagógicas, como o raciocínio, a lógica, agilidade e respeito. “São cenas e jogos que eles executam no improviso, sem falas decoradas. Na hora eu dou o tema da cena”, enfatiza Jenifer.

Os grupos ensaiam na Escola Básica Municipal Professor Carlos Maffezzolli nas quintas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30m e na Escola Municipal de Educação Básica Osvaldo Ludovico Fuckner, nas sextas-feiras, das 17h às 19h.

O objetivo é ampliar as turmas para que seja viável a criação de uma competição de teatro de improviso na cidade. Mais informações podem ser obtidas na Fundação Cultural de Guabiruba pelo telefone 3308-3114.