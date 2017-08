Programa de Voluntariado Corporativo será realizado em escolas da rede municipal de Brusque

Ao longo da quarta-feira, 16, a Unimed Brusque, em parceria com a Junior Achievement (JA), realizou a capacitação para os 34 voluntários que irão participar do Programa de Voluntariado Corporativo de 2017.

Este ano o projeto será realizado em quatro escolas da rede municipal de ensino: EEF Professora Augusta Knorring, EEF Poço Fundo, EEF Padre Luiz Gonzaga Steiner, e EEF Mun Lions Clube Comp Oscar Maluche. Ao todo serão 32 colaboradores da Unimed Brusque e dois voluntários envolvidos.

Em sua quarta edição, o programa tem como objetivo oferecer ao público interno da Unimed Brusque a possibilidade de exercer sua cidadania por meio do trabalho voluntário estruturado, conduzindo os participantes para uma atuação socialmente responsável, por meio de metodologias educacionais, desenvolvidas pela Junior Achievement.

Durante o encontro foram repassados os conteúdos das três metodologias que serão transmitidas aos alunos do sétimo, oitavo e nono ano. Os temas trabalhados serão “Vamos falar de Ética?”, assunto atual e que aborda a ética nas relações; “Vantagens de permanecer na escola”, tema exclusivamente desenvolvido em escolas públicas e que incentiva aos jovens a darem continuidade aos estudos devido aos altos índice abandono; e “Economia pessoal”, que incentiva os jovens a se organizarem financeiramente e para que eles reflitam o que querem para o seu futuro.

O tema também inclui a preparação para entrevistas para o mercado de trabalho e a oportunidade de conhecerem as profissões de seus interesses.

Cronograma

A partir de agora a Unimed Brusque entrará em contato com as unidades de ensino para agendar a melhor data em que o programa será desenvolvido com as turmas, em uma manhã ou uma tarde, em sala de aula, entre os meses de setembro e outubro.

Já no mês de novembro serão entregues os certificados a todos os voluntários do programa, bem como aos professores que participam do projeto “Nosso Planeta, Nossa Casa”, desenvolvido nos quartos anos em todas as escolas públicas.

Expectativas e transformação

Entre os voluntários do projeto deste ano está a assistente jurídica da Unimed Brusque, Luiza Dayane da Silva. Esta é a primeira vez em que ela irá participar da experiência que acredita ser enriquecedora.

“É um programa que ajuda muitos jovens. A minha metodologia é sobre ‘as vantagens de permanecer na escola’, o que será muito interessante de trabalhar para fazer com que esses alunos tenham a visão da importância em dar continuidade nos estudos, para ter um futuro melhor. Com certeza será muito gratificante tanto para os alunos que irão receber o projeto como para nós, voluntários”, comenta.