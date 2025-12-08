Programa do Sebrae busca soluções inovadoras para empresas de Brusque e região; saiba como se inscrever

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Santa Catarina, em Brusque, prorrogou as inscrições para o Programa de Inovação Aberta – Conexão para Inovação, que tem como objetivo conectar empreendedores, pesquisadores e estudantes a empresas de Brusque e região para o desenvolvimento de soluções inovadoras. O prazo para envio das propostas encerra nesta terça-feira, 9.

As informações sobre o programa, detalhes das demandas e da submissão das propostas estão disponíveis por meio de formulário on-lne.

Em caso de dúvidas sobre as empresas demandadoras ou sobre o funcionamento do programa, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail agentesdeinovacao@inovaembrusque.com.br.

Luciane Scheuermann, analista de negócios da regional foz do Sebrae do estado reforça, “O programa é uma oportunidade para que ideias inovadoras se transformem em resultados reais para as empresas, estimulando parcerias e fortalecendo o ecossistema de inovação de Brusque e região”.

As empresas demandadoras incluem RS Filtros, Zen S.A., Brusinox, CDH Havan e Phinia.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

