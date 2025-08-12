Programa gratuito de capacitação para mulheres em SC está com vagas abertas

O programa Empodera está com inscrições abertas para o programa gratuito de formação para mulheres que querem empreender em Santa Catarina. A capacitação é realizada pela TXM Methods, com apoio da Fapesc, Sebrae e governo do estado.

Os encontros acontecem de forma on-line. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (48 9132-8760).

O programa inclui mulheres de diferentes áreas e contextos sociais. No primeiro semestre, foram atendidas 206 mulheres de 41 cidades de Santa Catarina.

A psicoterapeuta e terapeuta integrativa, Luciana Schreiber, de Blumenau, desenvolveu na primeira edição o Trivina, um consultório de terapias integradas e desenvolvimento pessoal, com espaço de treinamento para suporte de novos profissionais. “Foi muito prático e rápido. Eu já tinha um projeto em mente e o meu consultório. O programa ajudou a dar clareza”.

Já a cabeleireira e especialista em estética Viviane Américo dos Santos, de Laguna, teve como projeto um espaço de beleza que traga conforto e um ambiente familiar. “Me deu novas ideias e estratégias para eu criar uma nova identidade, repensar atitudes que a gente sabe que são erradas, e fez eu abrir a mente. Abri os olhos sobre novos serviços, distribuição de conteúdo nas redes sociais, e fez bastante diferença naquilo que eu já estava acostumada a fazer”, conta.

Embora aberto a todas as mulheres, o programa tem como principal público-alvo mães que não conseguem participar de atividades presenciais. Aproximadamente 80% das mulheres que já passaram pelos programas de empreendedorismo social da TXM são mães. O programa também tem parceria com os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Creas (Centros de Referência Especializado de Assistência Social) de Santa Catarina. Conforme a organização, mulheres que integram o Cras possuem prioridade nas inscrições

A técnica de enfermagem, bombeira comunitária e mãe, Keila Enoemia da Rosa, de Urubici, foi uma participante da primeira etapa do programa, que veio por meio do Cras. Ela vende bolos e salgados, e foi por meio do programa que pôde aprender mais sobre cálculos de despesas, lucros, além de informações para profissionalizar seu negócio.

Ao final do programa, terão sido atendidas 500 mulheres de todo o estado. O Empodera ainda oferece prêmios como mentorias, ingresso para eventos e materiais de design para as participantes que completarem a trilha.

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices

2. Frio e chuva sob análise: entenda o que pode mudar no inverno em Brusque

3. Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato de homem no bairro Cedro Alto, em Brusque

4. Após anos de impasse, Governo de SC construirá casas para a comunidade indígena em José Boiteux

5. Mudança de planos: ponte do Pilolo, em Brusque, não será mais interditada

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

