Programação de Natal e mais: confira 11 coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou 11 programações que acontecem entre esta sexta-feira, 5, e domingo, 7.

1. Abertura da programação de Natal em Brusque

Brusque começa na sexta-feira, a programação oficial do Natal Encantado 2025, com uma série de atrações culturais, chegada do Papai Noel e atividades promovidas por entidades locais. A abertura contará com neve artificial, iluminação especial e ações solidárias.

A partir de 19h30, na Arena Brusque, ocorre o Vôlei Solidário de Natal, promovido pelo Abel Moda Vôlei, com arrecadação de alimentos e brinquedos. Logo depois, às 20h15, a praça Barão de Schneeburg recebe a solenidade de abertura oficial do Natal Encantado, marcada pela apresentação de neve artificial e o acendimento das luzes especiais que decoram o centro da cidade. Às 20h30, o momento mais aguardado da noite: a chegada do Papai Noel, acompanhado de Mickey e Minnie, também na praça.

2. Programação natalina no Zoobotânico

Neste domingo, a partir das 14h, o Parque Zoobotânico, localizado ao lado da prefeitura, contará com uma agenda especial de Natal para as crianças. Elas poderão aproveitar diversas atividades como pintura facial, decoração de bolinhas de enfeite e contar seus pedidos de Natal para o Papai Noel que estará presente no local.

As vagas das atividades são limitadas e são exclusivas para crianças de 9 a 12 anos. Não há mais vagas para crianças de 4 a 8 anos, nem acima dos 12 anos.

3. Celebração de São Nicolau

O dia de São Nicolau, celebrado no sábado, será marcado por uma programação especial em Guabiruba. A partir das 18h30, o tradicional Desfile de São Nicolau toma as ruas da cidade com a presença do Pelznickel, São Nicolau e Christkindl.

Neste ano, o desfile terá dois grupos saindo simultaneamente da nova sede da Sociedade do Pelznickel, no Parque Municipal, e percorrendo diferentes regiões: um grupo seguirá em direção aos bairros Guabiruba Sul e São Pedro, enquanto o outro contemplará os bairros Aymoré e Centro.

4. Cantata de São Nicolau

No sábado acontecerá a 4ª Cantata de São Nicolau, na casa ao lado do Artesanato Dietrich, no bairro São Pedro, em Guabiruba. O evento começará às 19h, com participação da Sociedade do Pelznickel. Logo na sequência começarão as canções.

Se apresentarão o grupo Gute Freude, coral infanto Juvenil São Pedro, grupo Alemão em Canto, cantores da Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Guarani, e os amigos de Canto Rogações, com o Osmar Baron. No local haverá venda de cachorro quente, pipoca, refrigerante, suco e chopp. As vendas são para o custeio do evento. Às 22h, os Pelznickels chegam novamente.

5. Corrida de Natal em Brusque

Brusque recebe neste domingo a Corrida de Natal, com largada às 6h30 no River Mall. O evento reúne atletas de diferentes níveis, com provas de 5 km, 10 km, 3 km e kids run. A entrega dos kits será no sábado das 14h às 19h, também no River Mall. O kit kids inclui número de peito, alfinetes, chip e medalha de participação, enquanto o kit adulto conta com camiseta, sacochila, número de peito, alfinetes, chip e medalha.

6. Corrida Pelznickel

A 2ª Corrida Pelznickel será realizada neste domingo, em Guabiruba. A largada está marcada para 7h, em frente à prefeitura, na rua Brusque, 344. A prova terá modalidades para diferentes perfis de participantes: kids, 2,5 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida). Os percursos estão disponíveis no site da organização, www.dtosports.com.br.

7. Cafe colonial da Apae

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba realizará neste sábado, um café colonial com bingo aberto à comunidade. O evento começa às 13h e será no Centro, na sede da instituição, localizada na rua Paulo Kormann, 460. Os cartões para o café têm valor de R$ 45 para adultos e R$ 23 para crianças de 6 a 12 anos. Já as cartelas do bingo serão vendidas a R$ 2 cada. A organização informa que não serão aceitos pagamentos por cartão ou pix.

8. Mega Roda de Viola

A 2ª edição da Mega Roda de Viola – Só Modão será realizada no sábado, a partir das 19h30, no Pavilhão da Fenarreco. Promovido pelo Clube Breed, o evento reúne artistas regionais, gaiteiros e cajons em uma noite dedicada ao modão sertanejo, com a animação do DJ Ted. Artistas confirmados: Léo Pacheco, Caio e Cristiano, Willian e Vanessa, Val & Mara Cris, Bruno e Luciano, Jordana Brogni, Alex Baron, Paola Karime e DJ Ted.

9. Festa da Imaculada Conceição

A Comunidade Nossa Senhora Da Imaculada Conceição, do Planalto, segue com sua festa, com atividades religiosas e comunitárias previstas entre sexta e domingo. Na sexta, a reflexão do dia será “Com Maria, Imaculada, caminhamos na luz da graça”. A missa será celebrada às 19h30 pelo padre Ivan Lopes. Após a celebração, haverá venda de cachorro quente no galpão da igreja.

Divulgação

10. Exposição de carros em miniatura

Neste domingo, o Passeio Beira Rio, localizado no bairro São Luiz contará com uma programação especial, com atrações para todas as idades e gratuito. Das 8h30 às 12h, quem passar pelo local poderá vivenciar a experiência da sauna e banheira de gelo conduzida por Jaque Tholl, conhecida como a “rainha do gelo”. Para participar da imersão é necessário reservar vaga pelo Instagram @rainhadogelooficial. Das 8h às 17h, acontecerá uma exposição de carros em miniatura. Nesse mesmo horário também haverá a feirinha de Natal.

11. O Boteco do Rei

O Coliseu Music Hall promove na sexta-feira mais uma edição do “O Boteco do Rei”. O evento tem entrada gratuita para as mulheres até as 22h30. Após isto, o ingresso feminino fica R$ 30, como o masculino. Entre as atrações confirmadas estão o grupo Novos Garotos, além do Grupo É Balanço. A festa também contará com discotecagem do DJ Rubinho Owen, que abre e encerra a noite com sets animados. O evento começa às 22h, na rua Florianópolis, 1537 A.

