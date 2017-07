Programação do aniversário de Brusque é divulgada pela prefeitura

A Prefeitura de Brusque divulgou nesta semana a programação idealizada para celebrar os 157 anos de Brusque. O primeiro evento inicia no domingo, 30, às 19h, com uma celebração ecumênica que será realizada na igreja matriz São Luiz Gonzaga, no Centro.

A solenidade oficial de abertura das festividades está marcada para segunda-feira, 31, às 14h, no Shopping Gracher, com o início da exposição fotográfica que contará a história da cidade por meio de imagens antigas.

O diretor-geral da Comunicação, Murilo José da Conceição, destaca que todos os eventos foram planejados para que a comunidade participe.

“Vamos resgatar a história da cidade, com uma mesa redonda entre jogadores, dirigentes e a imprensa da época do clássico Carlos Renaux e Paysandu. Além dessa, outras atividades festivas antecederão o tradicional desfile cívico”.

Durante a semana do aniversário do município, o Parque Zoobotânico, o Instituto Aldo Krieger, o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim (Azambuja) e a Casa de Brusque estarão com entradas gratuitas.

“Essa é uma forma de incentivarmos a população a conhecer esses locais. Contamos com a participação de todos os cidadãos”, afirma.

A programação da Semana do Município será encerrada no dia 4 de agosto, sexta-feira, com desfile cívico, na avenida Cônsul Carlos Renaux, às 8h30. Após a celebração, às 10h, o Sesc promoverá o Dia de Lazer, com atividades recreativas e culturais disponíveis para toda a comunidade.

Neste ano, uma atração diferente marcará o término das comemorações, com o corte da cuca gigante, às 16h, no Sesc.

Programação de aniversário

30 de julho (domingo)

19h- Celebração Ecumênica em Ação de Graças

Local: Igreja Matriz São Luiz Gonzaga

31 de julho (segunda-feira)

14h- Solenidade de abertura da semana do município e início da exposição fotográfica com imagens antigas da cidade

Local: Shopping Gracher

1º de agosto (terça-feira)

18h – Inauguração da Quadra de Esportes da Escola de Ensino Fundamental Alberto Pretti

Local: Alberto Müller, 3785. Bairro Limeira

20h – Debate: Resgatando a história do futebol de Brusque- Clássicos entre Carlos Renaux e Paysandu

Local: Sociedade Santos Dumont, bairro Santa Terezinha

20h – CDL Apresenta

Concerto Açoriano em comemoração ao aniversário de Brusque

Local: Teatro do Centro Empresarial (entrada: um brinquedo novo)

2 de agosto (quarta-feira)

18h- Sessão Solene aos 157 anos do Município

Local: Câmara de Vereadores

3 de agosto (quinta-feira)

15h – Entrega das obras de revitalização da Centro de Educação Infantil Professora Nôemia Fialho

Local: Rua Afonso Pena, 110. Centro

18h- Entrega da conclusão da obra de implantação de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica

Local: Rua Anna Heil, bairro Dom Joaquim

4 de agosto (sexta-feira) – Aniversário da cidade

8H30- Entrada das bandeiras do Brasil, Santa Catarina e Brusque

9h- Desfile Cívico

Local: Avenida Cônsul Carlos Renaux

Das 10h às 17h- Dia de Lazer Sesc

Atividades recreativas e culturais

Local: Sesc Brusque

16h- Corte da cuca gigante em comemoração ao aniversário de Brusque

Local: Sesc Brusque