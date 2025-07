Programação do aniversário de Brusque inicia nesta quarta-feira; confira atrações

A programação do aniversário de Brusque começou nesta quarta-feira, 30, com eventos especiais no Museu Casa de Brusque. A partir de hoje, diversas atrações irão preparar a cidade para a celebração dos 165 anos da cidade.

No Museu Casa de Brusque, serão exibidos documentários seguidos de bate-papos com os diretores e roteiristas. A agenda inicia nesta quarta-feira, 30, com o filme Ayres Gevaerd, que retrata a trajetória do historiador e fundador da Sociedade Amigos de Brusque. Já na quinta-feira, 31, o documentário Costurando Memórias homenageia os alfaiates que marcaram a história local.

Na sexta-feira, 1º, será a vez da exibição de Sociedade Amigos de Brusque: 70 anos de Fundação, e no sábado, 2, o documentário Ginocas e Ciplianos encerra a sequência de obras audiovisuais. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público, sempre às 19h (exceto sábado, às 15h).

O ponto alto da programação acontece na segunda-feira, 4, às 17h, com a inauguração da nova exposição de longa duração do Museu Casa de Brusque. Com design moderno, recursos tecnológicos e peças do acervo histórico.

Além da programação cultural, Brusque também será palco do 37º Rodeio Crioulo Nacional do CTG Laço do Bom Vaqueiro, considerado o maior evento tradicionalista da região. O rodeio começa na quinta-feira, 31, e segue até domingo, 3, no CTG Laço do Bom Vaqueiro, com competições campeiras, tertúlias, gastronomia típica e uma agenda musical recheada.

A estrutura do evento foi preparada para receber cerca de mil competidores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Destaques incluem o Duelo de Laçadores, com premiação de R$ 35 mil, e o Duelo de Prendas, com R$ 10 mil em prêmios.

Como programação musical, terá shows das bandas Tchê Chaleira, Estação Fandangueira, Sorriso Lindo, Sandro Coelho, Grupo Bailaço, entre outros. O baile de quinta-feira terá entrada gratuita até às 23h, e os ingressos para os demais dias variam entre R$ 10 e R$ 50. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

A programação completa pode ser vista nas redes sociais da Prefeitura de Brusque ou no site da prefeitura.

Leia também:

1. UBS será fechada na sexta-feira para obras em Brusque

2. VÍDEO – Como e onde ensinavam os primeiros professores de Guabiruba no século 19

3. Projeto de lei em Brusque propõe auxílio de R$ 200 a atiradores do Tiro de Guerra

4. Morro do Rosário, no Santuário de Azambuja, completa 75 anos como símbolo de fé e devoção em Brusque

5. Família caminha por 70 km até Canelinha para homenagear pai falecido

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: