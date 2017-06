Programação do 4º Festival Nacional da Cuca é apresentada oficialmente

Na próxima semana tem início em Brusque a 4ª edição do Festival Nacional da Cuca – o Doce Sabor da Tradição Alemã. E na noite desta segunda-feira, 26, aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) o lançamento oficial do evento, que reuniu autoridades e convidados.

O festival, que ocorre no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof e já está consolidado com um dos principais eventos do calendário do município, contará nesta edição com uma aula show da chef Sulaine Karine Meyer, vencedora do programa Que Seja Doce, do canal GNT. Ela fará uma receita de cuca ao vivo, no domingo, 9 de julho, às 13h.

Além disso, terá a Oficina de Cuca, voltada para crianças com idade entre 4 e 10 anos. A atividade será oferecida pelo Sesc e acontecerá quatro vezes por dia. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no dia.

Neste ano também tem continuidade o concurso Nota 10 do Brasil. As inscrições seguem até sexta-feira, 30, e serão apenas 36 vagas disponíveis. Por meio de quatro etapas eliminatórias durante todo o festival, serão conhecidos os inscritos, que participarão da final. As receitas serão avaliadas por um júri, que dará notas pela aparência, sabor, criatividade, viabilidade comercial e riqueza dos produtos.

Os três primeiros colocados serão premiados com os valores de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente. O Festival Nacional da Cuca é realizado pela Prefeitura de Brusque e Núcleo de Panificadoras e Confeitarias da Associação Empresarial de Brusque (Acibr).

O presidente da Acibr, Halisson Habitzreuter, afirma que os turistas ficam maravilhados com a variedade de cucas e que o evento torna Brusque cada vez mais conhecida. “É um evento regional, já consolidado. É a nossa herança alemã que é mostrada por meio da cuca e dos seus inúmeros sabores”.

Para o prefeito Jonas Paegle, o lançamento do festival é uma amostra grátis do que será o evento. Ele ressalta que a cuca é um prato enraizado na gastronomia da cidade. “Convido a todos que venham no dia 8 e 9 de julho comer a melhor cuca do mundo no pavilhão do Fenarreco”.

Valores

O público que prestigiar o evento poderá saborear um delicioso café colonial, que custa R$ 40 para adultos e R$ 20 para crianças até 8 anos. Também haverá a opção de um quarto de cuca com café, que será vendida por R$ 17. No Mercado da Cuca, os doces serão comercializados a R$ 20 e a cuca gourmet por R$ 25.

Programação

Sábado – 8 de julho

10h: 1ª Eliminatória – Concurso

11h: Cerimônia de abertura

12h: Almoço com música ao vivo

13h: 2ª Eliminatória – Concurso

15h30: 3ª Eliminatória – Concurso

19h30: Encerramento do concurso com música ao vivo

21h: Apresentação dos nomes dos finalistas

22h: Encerramento – Mercado da Cuca

Domingo – 9 de julho

10h: 1ª Etapa final – Concurso

12h: Almoço

13h: Aula show com a chef Sulaine Karine Meyer (ganhadora do Que Seja Doce 2016, do canal GNT)

14h30: 2ª Etapa final – Concurso (7 finalistas)

15h: Música ao vivo

17h30: Premiação

18h: Encerramento do evento

Mercado de Cuca

Cuca tradicional: R$ 20

Cuca gourmet: R$ 25

Café colonial

Adulto: R$ 40

Crianças até 8 anos: R$ 20

Combo: 1/4 de cuca + café: R$ 17