Projeções para o Catarinense 2026

O Campeonato Catarinense de 2026 não tem espaço pra muitos tropeços. A sua primeira fase, de grupo contra grupo, é um tiro curtíssimo de seis rodadas que podem botar um time na briga pelo título ou num inferno de briga contra o rebaixamento onde de quatro times apenas um salva. E pelo o que se apresenta, claramente um dos grupos, o B, o do Carlos Renaux é mais forte que o A, onde está o Brusque.

E como o campeonato tem na primeira fase um grupo contra grupo, essa diferença aparece mais. O grupo B é mais forte por ter Chapecoense, um time da Série A, o Criciúma, com forte investimento, ainda o Figueirense, que se reforçou bem, o Barra e o Santa Catarina, que fizeram boas temporadas. O Renaux está nessa, com o diferencial que fará quatro jogos em Brusque e apenas dois fora. Ele precisa vencer Concórdia, Camboriú e Marcílio Dias, e isso é fundamental e todos em casa, para ter chance de classificar e escapar do torneio do rebaixamento.

Do outro lado, o Brusque tem no seu grupo o Avaí, que está passando por uma reestruturação total e perdeu grande parte do seu time principal, o Joinville, que vem patinando há anos, e o Marcílio, com um time criticado pela torcida, mais o Camboriú e o Concórdia. Claramente, esse grupo deve fazer menos pontos que o outro, e os adversários são bem mais duros. Sendo realista, a tendência é brigar com o Avaí pela primeira colocação do grupo, salvo uma surpresa bem grande.

Mas pra isso, os times tem que mostrar resultado imediato. Já falta pouco tempo e o dia 6 está logo aí. Não tem tempo pra ficar acertando time. Tem que entrar no estadual com o pé no acelerador pra não correr riscos.

Gramado

A colocação do novo gramado sintético do Estádio Augusto Bauer virou motivo de preocupação de torcedores, até pelo fato que, até agora, a retirada do gramado antigo do Gigantinho não terminou e aumenta a expectativa pra saber se a troca vai ficar pronta a tempo. Os responsáveis estão bem tranquilos. O presidente do Carlos Renaux, Altair Heck, disse estar tranquilo com o trabalho que está acontecendo e que não vai ter problema até a estreia no dia 8. Quem deu a mesma informação para mim ontem foi Luciano Correa, atual CEO do Concórdia e que intermediou a negociação com a empresa Prograss. Ele me afirmou que se não houver longos períodos de chuva, não haverá maiores problemas. “A colocação do novo gramado é rápida”, disse.

Vôlei

Hoje, o time do Abel Moda Vôlei faz sua última partida do ano pela Superliga B, enfrentando o Londrina, fora de casa. Com duas vitórias conquistadas até agora, o time do técnico Maurício Thomas busca manter os 100% nesse início de torneio. O jogo contra o Bauru, marcado para sexta-feira passada, não aconteceu por causa do caos nos aeroportos no país e será remarcado.

Férias

A coluna entra em rápido recesso nesta sexta e retorna no dia 9, logo após a estreia de Brusque e Carlos Renaux no Campeonato Catarinense. A todos um Feliz Natal e um 2026 de muito sucesso!