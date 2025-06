Projeto brusquense fatura sete medalhas no Brasileiro Kids de Jiu-Jitsu, em São Paulo

Encerrou neste domingo, 15, na cidade de Barueri, em São Paulo, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). A competição contou com a participação do Instituto Arte Mais Suave, de Brusque, que conquistou sete medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e cinco de bronze.

A delegação foi formada por atletas com idades entre 10 e 14 anos, todos participantes do projeto social desenvolvido em Brusque, que alia o ensino do Jiu-Jitsu à promoção da inclusão social, da cidadania e do desenvolvimento humano.

“Essas medalhas representam mais do que vitórias nos tatames. São reflexo do esforço dos atletas, do apoio das famílias e da dedicação da nossa equipe. Nosso trabalho vai além do esporte, formamos valores para a vida”, destacou o professor Marcelo Paulo Tomazoni, coordenador técnico do projeto.