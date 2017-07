Projeto CDL nos Bairros é realizado pela primeira vez no Santa Rita

Sábado, 29, foi o momento escolhido para a primeira edição, deste ano, do projeto CDL nos Bairros. O evento, realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque – CDL, levou saúde, entretenimento e serviços ao bairro Santa Rita.

Esta edição, montada no pátio do Auto Posto Santa Rita, contou com a participação de muitos moradores do bairro e também de outras localidades, como Geisa Oliveira, moradora do bairro Limoeiro. Ela soube do CDL nos Bairros através da irmã e resolveu participar com a filha Maria Eduarda e o enteado Marcos Alexandre. Os três aproveitaram para utilizar alguns dos serviços que estavam sendo disponibilizados no local, como corte de cabelo, manicure, além das brincadeiras para as crianças.

“É muito importante a realização de eventos assim nos bairros, e penso que poderiam fazer mais edições. Mesmo não sendo aqui do Santa Rita, acabei aproveitando bastante, pois está mais próximo do bairro onde eu moro”, contou Geisa, enquanto aguardava para ser atendida pela manicure.

José Pacheco também passou pelo CDL nos Bairros e resolveu dar uma paradinha para os sobrinhos gêmeos, Luiz e Marcos de 7 anos, brincarem. Ele, que trabalha com reciclados e atua também como auxiliar de carga e descarga de caminhões, ficou surpreso com a estrutura do evento. “É muito bom ter eventos assim, mais próximos de onde a gente mora”, comentou.

Serviços e entretenimento

Nesta edição do CDL nos Bairros o público pode realizar serviços de manicure e corte de cabelo, além de obter orientações de saúde bucal, aferição da pressão arterial, teste de acuidade visual e exames de glicemia capilar.

Já as crianças se divertiram muito com toda estrutura de brinquedos montada no espaço, como cama elástica, jogos de mesa, paredão de escaladas e pintura facial.

De acordo com o coordenador de Núcleos da CDL Brusque, Sérgio Campi, a realização do evento é uma forma de incentivar o comércio local, promover uma maior movimentação neste dia, com as atividades realizadas.

“É a sétima edição do CDL nos Bairros e a primeira aqui no Santa Rita. Escolhemos essa localidade por ser bastante populosa, temos aqui muitos associados e estamos divulgando o comércio em geral. A ideia foi pensar em um evento para os bairros a exemplo do Sábado Fácil. Em novembro faremos a segunda edição deste ano do CDL nos Bairros e ainda estamos estudando qual será a localidade que receberá”, enfatizou.

Para o técnico de atividades do Sesc Brusque, Jussinei Sartori, o fato de poder atender diversas pessoas que muitas vezes não têm como se deslocar para o Centro da cidade, já torna essa parceria com a CDL muito importante.

“O Sesc já é parceiro do Sábado Fácil e quando veio a proposta do CDL nos Bairros ficamos felizes em fazer parte disso. Eventos como esse são importantes para levarmos ações para outras comunidades, além do Centro da cidade. Hoje trouxemos atividades recreativas, orientações de saúde e serviços para a comunidade aproveitar este dia da melhor forma possível”, ressaltou.

O evento, realizado das 9 às 16 horas, contou ainda com a apresentação musical, embalando o último sábado do mês de julho e exposição de artesanato.