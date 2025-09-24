Projeto de escola de Brusque será publicado em revista internacional

O projeto DengueBusters, desenvolvido por estudantes da Escola de Ensino Fundamental Dr. Carlos Moritz, em Brusque, conquistou reconhecimento internacional e será publicado em uma revista internacional. Além disso, o projeto será apresentado no 16th Workshop on Robotics in Education, um dos eventos mais importantes da área de tecnologia.

A revista em questão é a Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia. Presente em mais de 160 países, ela reúne engenheiros, cientistas e pesquisadores que produzem algumas das publicações científicas mais respeitadas do planeta.

No contraturno escolar, em 2024, os alunos do 7º ano desenvolveram armadilhas inteligentes contra o mosquito Aedes aegypti, unindo saberes do clube de robótica, da pesquisa científica e de diferentes disciplinas escolares. As armadilhas foram construídas com materiais simples e recicláveis, integrando circuitos elétricos, LEDs e um mecanismo que reproduz odores atrativos para o inseto. Mas o projeto foi além da tecnologia.

Os estudantes foram às ruas e entregaram folders educativos, visitaram residências e, com o apoio da prefeitura, fizeram a revitalizaram um terreno e o transformaram em uma praça comunitária.

Conforme o diretor da escola, Thiago Alessandro Spiess, ver os alunos como protagonistas, pesquisando, criando soluções tecnológicas, foi o que mais o emocionou como educador. “Não foi só a redução dos casos de dengue, mas também a transformação de um terreno baldio em uma pracinha para a comunidade. Isso mostra que a escola, quando une ciência, tecnologia e cidadania, é capaz de mudar realidades e construir um futuro melhor”, concluiu.

