Projeto de inclusão e acessibilidade de Brusque ganha prêmio estadual de inovação

O projeto Cubito: tecnologia que inclui, que atua dentro de 24 escolas fundamentais do município de Brusque, conquistou o terceiro lugar na categoria produtos e serviços da oitava edição do Prêmio da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) de Inovação. A premiação ocorreu nesta terça-feira, 25.

O projeto desenvolveu um brinquedo inclusivo, inspirado no cubo de Rubik, conhecido como cubo mágico, com o adicional de tecnologia e uso de bluetooth, para promover a acessibilidade e inclusão de crianças com deficiência visual e motora. Ele faz parte da pesquisa de mestrado da professora Érica Garcia Silveira Gonçalves, de 41 anos, natural do Rio de Janeiro, que mora há oito anos em Brusque.

A professora Érica começou a desenvolver o Cubito em 2023, como uma expansão dentro de outro projeto chamado Magicubo, de 2021, que também utiliza o cubo mágico para desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais em estudantes do ensino fundamental.

Segundo o professor Alejandro Rafael Garcia Ramirez, orientador na pesquisa do mestrado de Érica, “o impacto principal é o que o produto gera”, já que se trata de um brinquedo que qualquer criança pode utilizar. “O brinquedo se adapta à criança e não a criança ao brinquedo”, complementa.

Agora, o objetivo do projeto é ser utilizado dentro da fisioterapia infantil e englobar também neurodivergentes, incluindo-os coletivamente dentro das salas de aula, em jogos e desafios cognitivos.

Em seu primeiro protótipo, o Cubito era feito de isopor, EVA, fios e cola quente, entretanto ele está em seu terceiro protótipo, elaborado de forma mais eficiente, com a priorização de sustentabilidade, criatividade e o uso de materiais acessíveis, além do uso de tecnologia brasileira na construção do software. Érica comenta que isso permite que mais escolas possam utilizar o Cubito nas salas de aula.

