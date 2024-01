Projeto de lei busca suspender alvará de comerciantes que trabalham com produtos de origem ilícita em Brusque

O vereador de Brusque Natal Lira (DC) apresentou um projeto à Câmara de Vereadores que tem como objetivo permitir a suspensão do alvará do comerciante que trabalhar com produtos de origem ilícita em Brusque.

De acordo com o texto apresentado, ficariam as autoridades administrativas e fiscais autorizadas a cancelar o alvará, a licença e a interditar o estabelecimento que estiver adquirindo, recebendo, armazenando, distribuindo, vendendo, transportando ou revendendo produtos oriundos de furto, roubo ou outro tipo de ato ou ação ilícita.

Justificativa

Segundo o vereador, o projeto de lei surge da necessidade de resguardar a integridade dos estabelecimentos comerciais que operam de maneira ética e legal.

“Ele também busca proteger a ordem pública diante das práticas nefastas associadas à aquisição, recebimento, armazenamento, distribuição, venda, transporte ou revenda de produtos provenientes de furto, roubo ou outras atividades ilícitas”.

Confira objetivos da lei listados pelo vereador:

Proteção aos empresários éticos: "empreendedores que operam de maneira correta e ética são prejudicados significativamente pela concorrência desleal proveniente da comercialização de produtos ilícitos. Estes gestores, ao seguir as normas e regulamentações, enfrentam desvantagens competitivas consideráveis, resultando em perdas financeiras e desestímulo à manutenção de práticas comerciais íntegras";

Eliminação de desigualdades competitivas: "a aquisição de mercadorias provenientes de atividades criminosas reduz drasticamente os custos para alguns estabelecimentos, conferindo-lhes uma vantagem competitiva desleal sobre aqueles que aderem estritamente às leis. O projeto busca corrigir essa desigualdade, assegurando um campo de jogo equitativo para todos os empresários";

Fomento à concorrência leal: "ao coibir a circulação de produtos ilícitos no mercado, o projeto visa incentivar a competição baseada na qualidade dos produtos, preços justos e práticas empresariais éticas. Essa abordagem fortalece o ambiente de negócios, promovendo um mercado mais equitativo para todos os participantes";

Incentivo à regularização: "estabelecimentos envolvidos na comercialização de produtos ilícitos frequentemente operam à margem da legalidade. O projeto incentiva esses locais a regularizarem suas operações, contribuindo para a transparência e a conformidade com as normas estabelecidas";

Preservação da reputação do mercado: "ao tomar medidas enérgicas contra estabelecimentos envolvidos com produtos ilícitos, o projeto visa proteger a reputação do mercado como um todo. Isso é essencial para manter a confiança".

