Projeto de lei em tramitação no Senado impede pessoas trans de usarem banheiros públicos femininos

Gênero

Começou a tramitar no Senado projeto de lei que impede pessoas trans e travestis de usarem banheiros, vestiários e alas hospitalares destinados a mulheres. Seu relator é Jorge Seif (PL-SC). Pronto para deliberação em plenário, tem fortes resistências. No portal do Senado mais de 61 mil pessoas se manifestaram contra a proposição. A favor, 30 mil.

Acesso livre

Mais um caso em que o bom senso (ou a falta dele) foi superado pela lei. A Assembleia Legislativa aprovou terça-feira projeto que veda aos tutores de cães que seus animais tenham livre acesso a ruas e ambientes públicos sem acompanhamento. Óbvio que não deveriam fazer isso. Então precisa uma lei que os impeça. A exceção são os cães comunitários, aqueles que recebem alimentação e atenção de mais de uma pessoa, geralmente em um estabelecimento com acesso ao público.

Rota do Big Surf

Está sendo encaminhado para sanção do governador Jorginho Mello projeto que cria mais uma rota turística em SC, agora voltada ao surfe de ondas grandes. A Rota Big Surf abrangerá os municípios de Jaguaruna, Laguna, Imbituba e Garopaba, tendo Tubarão como hub estratégico.

Deportação

O governo dos Estados Unidos anunciou que cerca de 2 milhões de imigrantes deixaram o país entre janeiro e agosto de 2025. Desses, 400 mil deportados oficialmente, enquanto 1,6 milhão saiu voluntariamente. Consequências disse são notadas em Criciúma e região onde algumas centenas estão de volta após anos, até décadas, em solo americano, em situação ilegal, até aparecer (ou reaparecer) um tal de Donald Trump. Humilhados e deprimidos, já que para muitos parte das famílias ainda está lá, totalmente inseguras, tentam ser invisíveis, enquanto buscam se readaptar e retomar suas vidas. Muito triste.

Capi

O governo estadual anunciou ontem as cidades onde vai construir 11 Centros de Atendimento à Pessoa Idosa (Capi), com investimento de R$ 82 milhões. Serão em Canoinhas, Joaçaba, Lages, Maracajá, Palhoça, São Bento do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Laguna, Orleans, Rio Negrinho e São Joaquim. O processo licitatório para a construção já foi iniciado e a expectativa é de que cada Capi possa atender até mil idosos por mês.

Tempos idos

O velejador florianopolitano Bruno Fontes conquistou domingo passado o título mundial master, uma classe de vela olímpica anteriormente conhecida como laser, em Formia, na Itália. Parece ironia, já que era esta mesma classe que, às centenas, coloria o mar em vibrantes provas nacionais e até internacionais na Ilha de SC e que parecem ter sumido completamente do mapa.

Cartão vermelho

Enquanto o governo paulista dá sinal verde à polêmica retomada da venda de bebidas alcoólicas nos estádios paulistas, proibida por lei estadual desde 1996, em SC o Ministério Público estadual, a Federação Catarinense de Futebol e a Polícia Militar decidiram radicalizar: as torcidas Gaviões Alvinegros (Figueirense), Mancha Azul (Avaí) e Força Independente (Brusque) estão proibidas, por três meses, de entrar em qualquer competição esportiva realizada em estádios de futebol portando vestuários. Essa gente não é torcedora; é bandida. Aplausos pela decisão.

Anistia

O senador Esperidião Amin (PP-SC) foi à tribuna terça-feira para defender a concessão de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Afirmou que “a medida é necessária para encerrar divergências políticas e permitir novos debates no país”. Olha…. O assunto está mesmo acabando com a paciência nacional.

Tradição alemã

Mais um título – mais que merecido – para Pomerode. A tradição da cidade em montar árvores de Páscoa com casquinhas de ovos foi reconhecida como uma das 100 melhores iniciativas de turismo sustentável do mundo pela organização holandesa Green Destinations. A divulgação do prêmio ocorreu segunda-feira na conferência mundial da instituição na cidade de Montpellier, na França. A lista Top 100 Stories é uma competição que seleciona práticas inovadoras e responsáveis dos destinos turísticos pelo mundo.

Evasão na UFSC

Na minuta da política institucional de combate à evasão, apresentada nesta semana, o reitor da UFSC, Irineu Manoel de Souza, informou que no vestibular deste ano apenas nove vagas não foram ocupadas, o que reflete o esforço em garantir o acesso. Agora, o foco é aprimorar as estratégias de retenção e permanência. A estratégia será submetida ao Conselho Universitário. Para lembrar: entre 2008 e 2023, 45,6% das matrículas na instituição resultaram em evasão. Espantoso.