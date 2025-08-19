Projeto feito por crianças de creche municipal de Brusque é reconhecido por equipe de artista francês

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Clara Maria Furtado, no bairro Santa Luzia, em Brusque, conquistou visibilidade fora do país com o projeto “Brincando com as artes literárias de Hervé Tullet”, produzido pelas turmas do Pré 1 e Pré 2.

Inspiradas no trabalho do artista francês, conhecido por suas obras interativas para o público infantil, duas professoras do CMEI combinaram arte e literatura para ampliar o repertório criativo das crianças. O reconhecimento internacional veio na quarta-feira, 13, depois que a página oficial da equipe do artista compartilhou os trabalhos no Instagram.

As professoras responsáveis são Joseli da Costa de Castro e Andréia Ibers da Silva Bertoldi. Segundo elas, a ideia nasceu do interesse espontâneo dos alunos por desenho, pintura e mistura de cores.

“Apresentamos a eles o artista Hervé Tullet, criador de livros brincantes que se comunicam visualmente por meio de ilustrações simples e convidativas, com riqueza expositiva e envolvente”, explicam.

O projeto funciona no formato de ateliê, que promove experiências manuais e visuais. Além disso, as professoras organizaram oficinas de modelagem com arame e papel alumínio, técnicas de pintura, papietagem, rasgadura e uso de canetas Posca, giz pastel seco e a óleo.

“Reaproveitamos materiais diversificados, principalmente recicláveis, em todas as criações”, acrescentam. A influência de Hervé Tullet, segundo as duas, aparece na abordagem livre e interativa.

“Sua simplicidade em comunicar por meio de arte efêmera, cores vibrantes e livros interativos nos motivou a incentivar as crianças a explorarem diferentes cores, formas e texturas, com liberdade, sem cópias ou reproduções em massa”.

Repercussão internacional

O impacto do projeto, segundo Joseli, se mostrou positivo rapidamente. Ela comenta que a Mostra Literária, realizada no fim do último trimestre, recebeu retorno positivo das crianças e suas famílias.

“Mesmo após as férias, as crianças continuam fazendo conexões com o que foi trabalhado. Além disso, as famílias participaram da coleta dos materiais recicláveis”, relata.

O trabalho ganhou projeção internacional depois que a página oficial da equipe do artista compartilhou no Instagram os projetos inspirados em suas obras.

“Compartilhamos nossa mostra, chamada por ele de grande exposição, e ficamos muito felizes ao ver o nome do CMEI em destaque na página”, complementou Andréia.

Encantamento que parte do professor

Apesar do sucesso, as educadoras dizem enfrentar desafios dentro da rede pública quando se fala de reconhecimento. Joseli mantêm o entusiasmo e reforça que o encantamento parte do professor, para então alcançar as crianças.

“Por isso compartilhamos nosso cotidiano em uma página, o que nos aproxima de outros municípios e gera convites para relatar nossas experiências”, conclui a professora.

O CMEI Clara Maria Furtado é comandado pela diretora Geisa Carla Gripa e pela coordenadora Juliana Maria Schovambach.

