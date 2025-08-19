Projeto feito por crianças de creche municipal de Brusque é reconhecido por equipe de artista francês
Iniciativa inspirada nas obras de Hervé Tullet ganhou repercussão internacional
Iniciativa inspirada nas obras de Hervé Tullet ganhou repercussão internacional
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Clara Maria Furtado, no bairro Santa Luzia, em Brusque, conquistou visibilidade fora do país com o projeto “Brincando com as artes literárias de Hervé Tullet”, produzido pelas turmas do Pré 1 e Pré 2.
Inspiradas no trabalho do artista francês, conhecido por suas obras interativas para o público infantil, duas professoras do CMEI combinaram arte e literatura para ampliar o repertório criativo das crianças. O reconhecimento internacional veio na quarta-feira, 13, depois que a página oficial da equipe do artista compartilhou os trabalhos no Instagram.
As professoras responsáveis são Joseli da Costa de Castro e Andréia Ibers da Silva Bertoldi. Segundo elas, a ideia nasceu do interesse espontâneo dos alunos por desenho, pintura e mistura de cores.
“Apresentamos a eles o artista Hervé Tullet, criador de livros brincantes que se comunicam visualmente por meio de ilustrações simples e convidativas, com riqueza expositiva e envolvente”, explicam.
O projeto funciona no formato de ateliê, que promove experiências manuais e visuais. Além disso, as professoras organizaram oficinas de modelagem com arame e papel alumínio, técnicas de pintura, papietagem, rasgadura e uso de canetas Posca, giz pastel seco e a óleo.
“Reaproveitamos materiais diversificados, principalmente recicláveis, em todas as criações”, acrescentam. A influência de Hervé Tullet, segundo as duas, aparece na abordagem livre e interativa.
“Sua simplicidade em comunicar por meio de arte efêmera, cores vibrantes e livros interativos nos motivou a incentivar as crianças a explorarem diferentes cores, formas e texturas, com liberdade, sem cópias ou reproduções em massa”.
O impacto do projeto, segundo Joseli, se mostrou positivo rapidamente. Ela comenta que a Mostra Literária, realizada no fim do último trimestre, recebeu retorno positivo das crianças e suas famílias.
“Mesmo após as férias, as crianças continuam fazendo conexões com o que foi trabalhado. Além disso, as famílias participaram da coleta dos materiais recicláveis”, relata.
O trabalho ganhou projeção internacional depois que a página oficial da equipe do artista compartilhou no Instagram os projetos inspirados em suas obras.
“Compartilhamos nossa mostra, chamada por ele de grande exposição, e ficamos muito felizes ao ver o nome do CMEI em destaque na página”, complementou Andréia.
Apesar do sucesso, as educadoras dizem enfrentar desafios dentro da rede pública quando se fala de reconhecimento. Joseli mantêm o entusiasmo e reforça que o encantamento parte do professor, para então alcançar as crianças.
“Por isso compartilhamos nosso cotidiano em uma página, o que nos aproxima de outros municípios e gera convites para relatar nossas experiências”, conclui a professora.
O CMEI Clara Maria Furtado é comandado pela diretora Geisa Carla Gripa e pela coordenadora Juliana Maria Schovambach.
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: