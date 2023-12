Projeto Gabinete Aberto não terá atendimento nesta quarta-feira em Brusque

Por causa do início das férias coletivas na Prefeitura, nesta quarta-feira, 20, não haverá atendimento à população no Gabinete Aberto, projeto onde o prefeito André Vechi recebe os brusquenses para uma conversa sobre suas demandas.

Os atendimentos voltam à sua normalidade a partir do dia 17 de janeiro de 2024, sempre às quartas-feiras, das 14h às 17h, no gabinete do prefeito.

Os interessados devem comparecer à prefeitura e solicitar suas senhas para atendimento.

