Projeto para acesso alternativo à Barragem de Botuverá tem início

Representantes da empreiteira Iguatemi estiveram em Botuverá no dia 17 deste mês para iniciar o serviço de topografia da estrada secundária que levará à Barragem de Contenção de Cheias no município. O via alternativa é primordial para que moradores não fiquem isolados se houver enchente.

“Serão sete quilômetros de uma nova estrada paralela à existente para quando a barragem estiver cheia ninguém da comunidade fique sem acesso”

A Iguatemi venceu a licitação, feita pelo governo do estado, para a confecção do projeto da estrada de acesso secundária à barragem. Na semana passada, foi feito o primeiro serviço para a realização do projeto.

O prefeito de Botuverá, José Luiz Colombi, o Nene, explica que funcionários da Iguatemi usarão uma estrada antiga que existe no local como base para o trajeto. O caminho terá traçado paralelo ao da rodovia principal, a melhor opção, de acordo com Nene.

“Serão 7 quilômetros de uma nova estrada paralela à existente para quando a barragem estiver cheia ninguém da comunidade fique sem acesso”, afirma o prefeito. o trabalho deve continuar nos próximos meses.

O secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, afirma que a via será fundamental também para a logística da obra da barragem, que exigirá o trânsito constante de caminhões pesados.

Licença ambiental

Enquanto o serviço para preparar a barragem já começam, os trabalhos no campo burocrático seguem a passos lentos. O termo de cooperação técnica entre o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e a Fundação do Meio Ambiente (Fatma) ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, e o prazo vence esta semana.

De acordo com Moratelli, assim que a cooperação for assinada, o processo ficará à espera do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) – que ainda analisa o caso. A Defesa Civil estadual irá verificar, depois, quais são as condições impostas pelo ICMBio para a autorizar a barragem. A previsão é que a Fatma não faça grandes exigências.

Com vários prazos já vencidos e atrasada, a obra da barragem deve começar a avançar mais rápido a partir de agora, segundo o secretário de Estado da Defesa Civil. “Agora, as coisas estão mais alinhadas do que antes”, diz.