Projeto para construção de novo retorno na metade da rodovia Antônio Heil tem recursos garantidos

A obra para construção de um novo retorno na metade da rodovia Antônio Heil (SC-486) dá sinais de que começará a sair do papel. Os recursos foram garantidos via emenda parlamentar do deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC). A comunidade de Arraial dos Cunhas será beneficiada com o retorno.

O acesso fará com que os moradores da região no sentido Itajaí-Brusque da rodovia evitem trafegar por mais de quatro quilômetros para realizar o retorno mais próximo caso desejem acessar a área urbana de Itajaí ou a BR-101. No sentido contrário, já há um retorno na região que facilita a mobilidade.

Conforme o projeto, a intenção é que a obra seja executada em frente à Vinícola Del Nono Tomasi & Tomio. A emenda destinada à Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

“Aquela comunidade de Itajaí ficou isolada. A rodovia cortou no meio. Pedi para que refizessem o orçamento e apresentei uma emenda para garantia do valor. O valor já está à disposição do governo do estado”, afirma Carlos Humberto.

Ainda de acordo com o deputado, o projeto foi elaborado pelo setor privado da região de Arraial dos Cunhas e apresentado à Secretaria de Infraestrutura na gestão do ex-governador Carlos Moisés. Na época, o valor da obra girava em torno de R$ 800 mil.

Prefeitura vai desapropriar área

A Prefeitura de Itajaí também está envolvida na obra. O próximo passo será realizar a desapropriação de uma área à margem da rodovia. Desta forma, a pista sentido Brusque-Itajaí vai avançar ao lado direito para que se abra espaço para a construção do retorno.

O prefeito de Itajaí, Robison Coelho (PL), afirma que a prefeitura já conversa com o proprietário do terreno e um encontro acontecerá na próxima semana. O chefe do Executivo considera que não haverá dificuldade para desapropriação.

“A obra será interessante para a comunidade da região. Vai beneficiar bastante. Atualmente, são quase quatro quilômetros para realizar o retorno. As comunidades dependem do outro lado da pista. Vai facilitar muito a mobilidade e o acesso”, avalia o prefeito.

Secretaria de Infraestrutura

A reportagem de O Município entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura de SC para obter informações referentes a eventuais prazos para obra e próximos passos. Até o fechamento da matéria, a pasta não deu retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

