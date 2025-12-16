Projeto para transformar Villa Quisisana em museu deve atrasar alguns meses; saiba motivo

A entrega do projeto executivo para transformação da Villa Quisisana em Centro Histórico-Cultural de Brusque não será concluída neste mês de dezembro, como previsto inicialmente.

A Fundação Cultural de Brusque solicitou ao proprietário do imóvel, Herbert Pastor, uma prorrogação de quatro meses para finalizar as análises técnicas e orçamentárias necessárias.

O pedido foi oficializado em reunião realizada em 4 de dezembro e detalhado em documento encaminhado ao gabinete municipal.

O atraso é mencionado na resposta assinada por Igor Alves Balbinot, diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, enviada a um Pedido de Informação.

Detalhes

O processo prevê a doação do imóvel ao município e a adaptação do prédio para abrigar o futuro Centro Histórico-Cultural Villa Quisisana, incluindo um museu, espaços de pesquisa, arquivo histórico e ambientes para exposições.

No entanto, segundo a Fundação Cultural, há pontos estruturais que exigem aprofundamento técnico antes da conclusão do projeto.

De acordo com o Igor Balbinot, as equipes precisam detalhar questões de vedação e infiltrações nos terraços, avaliar a parte elétrica e definir as medidas de acessibilidade.

Um estudo mais preciso sobre o anexo do imóvel também foi incluído nas etapas de trabalho. Só depois desses levantamentos será possível finalizar o orçamento e a decisão sobre a execução da proposta.

A prorrogação solicitada ainda será analisada pelo proprietário da Villa Quisisana, que deve se reunir com sua comissão antes de responder ao pedido.

Enquanto a decisão não for comunicada, a Fundação Cultural avalia que não é possível confirmar se o cronograma para abertura ao público será mantido. O prazo inicial previa a inauguração no fim de 2026.

