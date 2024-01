Projeto piloto planta 84 novas árvores frutíferas em Brusque; saiba quais são as espécies

A Prefeitura de Brusque, por meio do Horto Florestal, em parceria com a Associação dos Apicultores e Meliponicultores de Botuverá e Região (APIBO), realizou o plantio de árvores frutíferas na unidade escolar Hilda Anna Eccel, no bairro Jardim Maluche, e na Avenida Dom Joaquim.

A arborização proporciona diversos benefícios, como sombra, embelezamento, amenização da temperatura, renovação do ar e alimentação de diversas espécies da natureza, conforme explica um dos diretores da APIBO, Edegar Leite.

“Entretanto, as árvores podem enfrentar concorrência na área urbana, como calçadas, fios de redes elétricas, postes e sistemas de água e gás. Infelizmente, em muitas áreas, não será possível o plantio devido às diversas dificuldades apresentadas pelo perímetro urbano”, comenta.

O diretor do Horto Florestal de Brusque, José Gilmar, destaca que as próximas árvores já estão sendo preparadas. “Esta ação não terá fim; continuaremos e estenderemos para todos os locais possíveis de nossa cidade”.

Gilmar ressalta que nenhuma árvore precisou ser removida para o plantio das novas. “Esses canteiros já possuem árvores. Nossa ação não visa à substituição, mas sim ao cultivo e plantio de mais e mais árvores. Desta vez, foram 88 novas unidades distribuídas pelo local”.

Confira as espécies plantadas: Coloral, Aroeira, Pau Ferro, Grumixama, Cereja

Gabiroba, Uvaia, Guamirim Cereja, Guamirim da Folha Fina, Guamirim da Folha Redonda, Guamirim Ferro, Guabiju, Pitangas, Chal Chal e Açoita Cavalo.

