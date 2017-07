Projeto prevê antecipação de feriados que caírem nas terças e sexta-feiras

Placar

Só 28 dos 66 deputados da Comissão de Constituição de Justiça revelaram até agora seu voto quanto ao acolhimento ou não da acusação de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, feita pela Procuradoria-Geral da República. Os dois integrantes de SC na CCJ – Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PR) – ainda estavam no grupo dos indecisos até ontem à tarde e podem ser substituídos pelos comandos de seus respectivos partidos, alinhados com o Palácio do Planalto.

Feriados

Está na pauta de hoje da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Congresso Nacional o projeto do senador Dário Berger (PMDB-SC) prevendo que feriados cujas datas caírem entre terça e sexta-feira sejam antecipados para as segundas-feiras, exceto as simbólicas como 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro e 12 de outubro, Natal, Carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa.

Cabide

A propósito da imagem de que as ADRs são um cabide de empregos, o deputado governista Mauricio Eskudlark (PR) exemplifica que os dois candidatos a prefeito derrotados de São João do Oeste estão na regional de Itapiranga com salários de R$ 10 mil. Ironiza: “É um cabide de derrotado, se ganhar vai para o cargo, se perder vai para a ADR”. Pergunta também porque a ADR de Itajaí tem 85 funcionários, dos quais cerca de 70 são professores, que não estão em sala de aula. Em São Joaquim, em pesquisa recente, sete em cada 10 pessoas se manifestaram contra as ADRs.

Naturalidade

O senador Dalírio Beber (PSDB-SC) será eleito hoje vice-presidente da comissão mista que analisará a medida provisória 776/2017, que permite que crianças sejam consideradas naturais da cidade de residência de seus pais, mesmo que tenham nascido em hospitais ou maternidades de outros municípios. A MP estabelece a naturalidade como o critério de registro, e não mais o local de nascimento, e vale também para registros públicos de casamentos.

Identificação

Símbolo histórico e turístico da cidade ou equívoco monumental? Um grupo multidisciplinar discutirá a Ponte Hercílio Luz e seu entorno durante workshop de cinco dias esta semana, na UFSC. Alguns números dão a dimensão da sua importância: completou 91 anos em maio, demorou quase meio século para ser paga (até 1978) e foi interditada para o tráfego em 1982. Desde então passou por 11 governadores. Sete grupos, desde ontem, vão propor soluções para a ponte sob diferentes óticas: economica, governança, identidade, lugar, meio ambiente, mobilidade, segurança e inclusão social.

Impunidade

A propósito da selvageria que se viu sábado no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, a impunidade contribui para que tais casos se replicam, inclusive em SC. Quem não lembra de um clássico dia 14 de maio de 2015, no estádio Orlando Scarpelli, onde a torcida do Avai destruiu e queimou centenas de cadeiras? Tudo foi filmado e encaminhado ao Ministério Público. Alguém sabe no que deu?

Crise prisional

Explica-se, entre outros motivos, porque várias cidades de SC se recusam, mesmo com incentivos, a receber presídios. O governo estadual reconhece que é um barril de pólvora. Tanto que vai criar uma tropa especial só para intervir no sistema prisional, quando necessário.

Advogado poeta

O maior estande independente da Bienal do Rio, este ano, no Rio de Janeiro, será de um advogado que gosta muito de poesia. É Mauro Felippe, catarinense de Urussanga, que reservou área de 40 m² para lançar “Humanos”, seu quarto livro de poemas.

Outro lado

Em nota, a construtora Pavsolo, que deixou as obras em dois trechos que somam 10,5 quilômetros, em Biguaçu e São José, do Contorno Viário de Florianópolis, se diz vítima de contínua e reiterada violação dos seus direitos pela Auto Pista Litoral Sul e que recorreu ao Judiciário para enfrentar rescisão contratual, multas e irregularidade nos pagamentos dos valores das obras já executadas.

Emprego

Antes mesmo de dois diretores do BNDES pedirem demissão, já se falava que um político catarinense estaria mapeado para o lugar de um deles. A conferir.

DETALHES

Ranking publicado pela revista Exame das 30 cidades com os melhores índices de segurança do Brasil lista duas catarinenses: Balneário Camboriú (que ficou em 16º, contra a 23ª colocação em 2016) e Braço do Norte (48º em 2016 e 25º em 2017).

Foi arquivado na Câmara dos Deputados exótico projeto que proibia que o motorista de conduzir, ao seu lado, passageiro alcoolizado. O texto previa infração gravíssima, com multa e retenção do veículo.