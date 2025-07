Projeto prevê concessão de privilégios para auditores da receita e procuradores do estado

Penduricalhos

O projeto de lei 0478/2025, enviado pelo governador Jorginho Mello à Assembleia Legislativa dia 8, prevê a concessão de privilégios aos auditores fiscais da receita estadual e aos procuradores do Estado. Dois deles: concessão de licença compensatória de até um dia para cada três de exercício, que poderá ser convertida em indenização; concessão de auxílio alimentação de R$ 550 e auxílio-saúde de R$ 2.092,27 para os ativos e R$ 4.184,55 para os inativos.

Volta por cima 1

Personagem envolvida em caso de repercussão nacional, em 2018, em Florianópolis, a ex-influenciadora digital Mariana Ferrer deu a volta por cima. Seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no curso de Direito da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, foi sobre a própria história. Tirou nota 10. No episódio ela foi dopada e estuprada durante uma festa em casa noturna na Ilha de SC. Na esfera judicial, durante audiência, foi acintosamente destratada pela defesa do estuprador.

Volta por cima 2

A apresentação do TCC contou com a presença da presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha e, por videoconferência, de Maria da Penha, símbolo do combate à violência contra a mulher no Brasil.

Férias de julho

Mais uma prova de que o trade turístico de SC tem que fazer mais esforços para atrair turistas durante todo o ano, e não apenas concentrar quase tudo no verão. A plataforma Airbnb divulgou ontem um levantamento apontando que mais de 70% dos turistas brasileiros vão ficar no país nas férias de julho. E entre as 10 cidades mais procuradas não há nenhuma de SC.

Contra o crime

Está causando imensa repercussão, e totalmente positiva, na grande mídia impressa nacional, a iniciativa inédita do Tribunal de Justiça de SC em criar uma vara especializada para julgar casos envolvendo organizações criminosas nos quais os juízes se manterão anônimos ao longo de todo o processo, e até nas decisões publicadas. O anonimato total de juízes está sendo experimentado pela primeira vez no país. Os que atuarem na vara terão seguranças e carros blindados.

Presença chinesa

A propósito da possibilidade de uma montadora chinesa vir para SC, quem não lembra da Sinotruck, de caminhões, que estava quase certa para se instalar em Lages? O então governador Raimundo Colombo se esforçou tanto que, sem esperar o fim das negociações, se antecipou no entusiasmo e até comprou um belo terreno na entrada da cidade serrana, que ainda está lá, sob constante ameaça de invasão.

Câmeras nas salas

Sobre nota aqui, ontem: deputados estaduais estão cobrando do governo estadual implementação de lei aprovada no Legislativo em 2023 que trata da instalação de câmeras de videomonitoramento nas escolas. Preocupação não falta: desde outubro daquele ano as escolas estão sem vigilância eletrônica porque o contrato anterior, emergencial, expirou e não foi renovado. O governo reconhece a situação mas argumenta que está fazendo estudos para a implantação de um sistema de segurança que englobe também outras tecnologias, como reconhecimento facial.

Conselho

Dica do prefeito de Florianópolis, Topazio da Silva, numa capacitação de vereadores, promovida pela Assembleia Legislativa, nesta semana, sobre sua performance nas redes sociais, em especial o Tik Tok: “O segredo é estar presente na cidade. Ninguém quer ver discurso na Câmara, falando por cinco minutos sobre um projeto de lei que o prefeito mandou. É bobagem. Não tem nada a ver com isso. Foquem na solução dos problemas. Se você tem um problema e resolveu, para lá e conta de que maneira você ajudou a resolver. Se você é vereador ou prefeito, como é que você resolveu? Pessoas querem ver isso”.

Pulseira

Está quase pronto para votação em plenário no Legislativo estadual projeto do deputado Maurício Peixer (PL), que institui a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseiras de identificação a crianças de até 12 anos nas praias, praças e parques públicos e em eventos públicos realizados no Estado.

Gastronomia

Começou ontem e segue até dia 27, o 19º Festival Gastronômico de Pomerode, com a participação de 12 restaurantes, que vão servir pratos inéditos e tradicionais. Uma das novidades é a presença da chef internacional Sabine Jueck, paulista que vive em Berlim há quase 40 anos, onde mantém o Atelier Culinário, espaço onde promove jantares multiculturais, vernissages e encontros em que comida, arte e cultura são protagonistas. É autora de cinco livros gastronômicos.