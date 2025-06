Projeto que inclui Educação Moral e Cívica no currículo das escolas de SC deve ser aprovado na Alesc

Civismo

Deve ser aprovado em plenário nos próximos dias projeto que inclui a Educação Moral e Cívica como conteúdo transversal no currículo da educação básica das escolas públicas e privadas de SC. Este espaço é do tempo em que, num dia da semana, pelo menos, todos os alunos da escola primária e secundária eram reunidos, em fila e perfilados, com mão no peito, para, com extremo respeito, cantar o Hino Nacional, com bandeiras à frente, sobre pedestais.

Família em risco

Professores das redes pública e privada, em todas as cidades de SC, relatam em seus encontros que até tempos recentes seus alunos se reportavam a eles contando dramas familiares muito parecidos entre si, como ter pais alcoólatras, viciados em drogas ou fumantes. Agora, o que mais ouvem são relatos dramáticos, inclusive de falência financeira familiar, de pais viciados em jogos de azar e apostas online.

Rotas turísticas 1

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou terça-feira três projetos de grande importância para o turismo de SC, todos eles com participação, autoria ou relatoria do senador Jorge Seif (PL-SC). O primeiro cria a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes. Caso não haja recurso para votação em plenário, segue para sanção do presidente Lula. A rota abrangerá o trajeto das rodovias BR-181 e BR-280, que passam pelos municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.

O segundo cria a Rota Cênica da Estrada Velha de Urupema, na região serrana. Caso não haja recurso para votação em Plenário, segue para análise da Câmara dos Deputados. O terceiro cria a Rota Turística Costa Azul, entre os municípios de Barra Velha, Balneário Piçarras, Penha e Navegantes, no litoral norte. Cada uma tem atrativos especiais, que poderão ser melhor explorados de agora em diante.

Patrimônio cultural

Está havendo comemorações, em Rodeio, no Médio Vale do Itajai, pela aprovação, na Assembleia Legislativa, de projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldissera (PT) que declara integrante do Patrimônio Cultural Imaterial de SC o digestivo chamado bonican ou bonikamp, produzido no município e entorno. Muito popular, é recomendado para dores estomacais e produzido a partir da infusão de 25 ervas medicinais e aromáticas.

Despejo

Vem aí o que deverá ser um alívio para quem aluga imóveis e não tem o inquilino dos sonhos. Sob relatoria da deputada Caroline de Toni (PL-SC) a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto que disciplina o despejo extrajudicial de inquilino por atraso no pagamento dos aluguéis. A medida, que deverá ser aprovada, permite a retomada do imóvel sem necessidade de recorrer à Justiça. O procedimento será mais rápido, realizado por meio de cartórios.

Poluição sonora

O prefeito Topázio da Silva, de Florianópolis, sancionou lei que proíbe caixas de som nas praias da capital. Parabéns. A lamentar que este seja um flagelo menor em comparação à poluição sonora gerada por motocicletas com escapamento adulterado. Uma verdadeira praga e um tormento para doentes, idosos, autistas e animais que não é só no verão, como acontece com as caixas de som, mas o ano inteiro, as 24 horas de cada dia. E ninguém faz nada!

Hospital

Lideranças políticas, empresariais, sociais e outras do oeste catarinense estão comemorando a confirmação do apoio institucional do governo estadual à implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal da Fronteira Sul (HU-UFFS) em Chapecó. Será, sem dúvida, um agente de transformação da saúde e da educação, podendo beneficiar mais de 100 municípios.

Sob escrutínio

Um projeto do deputado federal Coronel Armando (PL-SC), tem tudo para causar barulho no Congresso. Propõe que nas eleições de 2026 se faça um plebiscito para o eleitor decidir se ministros do Supremo Tribunal Federal possam sofrer impeachment.

Urnas 2026

O presidente nacional do partido Novo, Eduardo Ribeiro, tem uma projeção para as eleições do próximo ano e nela está a eleição de 20 deputados e três senadores, dentre eles o atual deputado federal por SC, Gilson Marques. Os outros dois são Marcel Van Hattem (RS) e Ricardos Salles (SP).