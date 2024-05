Projeto que libera jogos de azar deve ser votado nesta semana na CCJ da Câmara dos Deputados

Roleta

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni (PL-SC) tem na pauta desta semana projetos importantes. Entre eles o que busca liberar jogos de cassino, bingo, videobingo, jogos on-line, jogo do bicho e apostas turfísticas. Liberação que, se ocorrer, elimina uma vergonhosa hipocrisia tupiniquim: estima-se tais jogos movimentaram pelo menos R$ 15 bilhões no Brasil em 2023. Detalhe: tudo, absolutamente tudo, ilegal.

Moradores de rua 1

Além de Florianópolis e Balneário Camboriú, o Ministério Público estadual está aprofundando investigações em mais quatro municípios catarinenses sob suspeita de transferir moradores de rua para outros, vizinhos ou não. São Criciúma, Chapecó, São José e Rio do Sul.

Moradores de rua 2

No final de 2023, o MP-SC formou um grupo de trabalho para investigar as causas do aumento repentino da população de rua em Florianópolis. E identificou aqueles municípios, abrindo inquéritos.

Atraso educacional

As desigualdades brasileiras são gritantes. Enquanto SC tem a menor taxa de analfabetismo do país, de 2,7% – conforme divulgado sexta-feira pelo IBGE – , a taxa nacional em 2022 é superior à dos Estados Unidos em 1920 e igual às de Uruguai e Argentina em 1970. Isso sem contar os analfabetos funcionais, aqueles 7% com 15 anos ou mais (11,4 milhões) que mal sabem escrever seu nome.

Arquitetura

A regional catarinense da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), está à frente da edição deste ano da quinta convenção nacional da entidade, de 19 a 22 de junho, em Florianópolis. Sua programação envolve a participação de profissionais do Brasil, México e Colômbia. Em paralelo, entre os dias 15 e 23 de junho, será realizado o Festival de Arquitetura de Florianópolis.

Compras via internet

Conforme dados do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, SC agora é o quarto maior vendedor por e-commerce do Brasil, com R$ 40,46 bilhões em 2023, ficando apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Contrastes

Município decantado pela sua qualidade de vida e segurança, detendo os primeiros lugares no país, Jaraguá do Sul tem também suas mazelas, infelizmente. Sua população está consternada por saber que seu belíssimo Parque Malwee, de propriedade particular mas aberto ao público, foi fechado temporariamente por cerca de 15 dias até que seus donos façam reparos de inúmeros danos provocados por vândalos.

Engajamento

As 19 lojas da rede de supermercados Imperatriz fazem uma campanha de estímulo a compras de produtos do Rio Grande do Sul, como forma de contribuir para a recuperação do Estado e da população, que sofre as graves consequências das enchentes. Nas prateleiras, as marcas estão identificadas como “Origem Gaúcha”, com a mensagem “Compre este produto e ajude o povo do Rio Grande do Sul a se recuperar das enchentes”. A campanha também acontece nas redes sociais.

“Todes”

A Aliança Nacional LGBTI+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um conjunto de 18 processos contra leis municipais e uma lei estadual que proíbem a linguagem neutra. Alegam que “violam direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de ensino”. Dentre elas estão leis de Balneário Camboriú e Navegantes.

Berreiro

Cerca de 600 empresas de vistoria veicular estão tiriricas com o Detran-SC por conta da portaria 465/2023. Alegam que as obrigações que ela impõe levarão ao fechamento de diversos negócios ligados à prestação do serviço no Estado, gerando desemprego e perda de arrecadação pública. O berreiro decorre da rigidez quanto ao credenciamento. Fez-se uma peneira, em todos os sentidos e sobrou quem realmente tem credenciais.

Escárnio

Nosso Judiciário não precisa de mais uma decisão para aprofundar seu contínuo descrédito e até desprezo popular. É o caso do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que quer construir uma “calçada da fama”, em Recife, a exemplo das que existem em Hollywood e no Maracanã. E do entojado ministro “supremo” Dias Toffloli, que gastou quase R$ 100 mil em segurança pessoal, dia desses, em Paris.