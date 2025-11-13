Projeto quer garantir direito dos pais a sepultarem fetos natimortos em Brusque

Um projeto para garantir que famílias possam realizar o sepultamento ou cremação de natimortos em Brusque foi apresentado pelo vereador Rick Zanata (Novo) e deve ir à votação nas próximas semanas.

O texto é respaldado na Lei do Luto Parental, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em maio após aprovação no Congresso Nacional.

A Lei do Luto Parental define, entre outros tópicos, que “é vedado dar destinação ao natimorto de forma não condizente com a dignidade da pessoa humana, sendo a cremação ou incineração admitidas somente após autorização da família”.

A lei proposta pelo vereador Rick homenageia Heitor Gaiguer Soares, que teve seu óbito fetal descoberta na 21ª semana de gestação em Brusque, em 2018. Como definido em protocolo, após análise, o feto acabou sendo incinerado como resíduo hospitalar.

Segundo Heloisa Gaiguer Soares, mãe de Heitor, o ocorrido prejudicou muito o seu processo de luto. Ela relata que temia uma próxima gestação pela possibilidade de passar por tudo novamente e ainda ter que pedir judicialmente o corpo de um filho para enterrar.

“Na gestação seguinte, ao perceber o aborto espontâneo, fiquei em casa e recusei ir ao hospital para poder ter o direito de enterrar meu filho e percebi como esse fato foi importante. Ainda tivemos uma terceira perda. Nesta, o hospital que me atendeu tinha um programa de acolhimento, um olhar e cuidado de entregar o bebê. Isso foi emocionante e lindo”, conta.

Após ler o livro “Luto: do aborto à eternidade”, ela encontrou um apoio e procurou a autora da obra, Carine Pianizzer Michei, que é capelã hospitalar. Juntas, iniciaram uma luta em todas as esferas políticas, inclusive em Brasília, para mudar essa realidade.

“Hoje, tenho duas filhas vivas e três no céu e estamos muito felizes em saber que nossa luta e a perda do Heitor servirão de inspiração para que nenhuma família viva essa dor”.

O vereador destaca que a Lei Heitor Gaiguer Soares garante às famílias o direito de optarem por realizar as cerimônias para os bebês natimortos caso seja do desejo delas. Rick destaca que o objetivo é garantir a humanização do atendimento e o acolhimento psicológico dos familiares em casos de perda gestacional, óbito fetal ou neonatal.

Além de possibilitar que as famílias se despeçam do feto ou recém-nascido falecido em ambiente adequado e com o devido respeito emocional, o texto pretende viabilizar o acolhimento psicológico e humanizado à mãe, ao pai e aos familiares, inclusive após a alta hospitalar, a emissão de declaração contendo a data, local do parto e o nome atribuído ao natimorto, reconhecendo sua identidade e também assegurar o acompanhamento psicológico e médico às mulheres em futuras gestações e a realização de exames para investigação da causa do óbito.

