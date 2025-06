Projeto quer obrigar execução de hinos nacional e municipal em todos os atos oficiais da Prefeitura de Brusque

Tramita na Câmara de Brusque projeto que obriga a execução dos hinos municipal e nacional em todos os atos oficiais promovidos pela prefeitura. O texto é de Bete Eccel (PT) e foi lido na sessão ordinária desta terça-feira, 17.

A vereadora justifica que a execução dos hinos em atos oficiais representa “não apenas um gesto de respeito à pátria e à cidade, mas também uma importante ferramenta educativa e cultural, que contribui para a formação da cidadania e do orgulho local”.

Segundo Bete, “em tempos de constantes transformações sociais e culturais, é essencial resgatar e preservar os valores que unem nossa comunidade”.

Para a vereadora, ao incluir o hino de Brusque nas cerimônias oficiais, a prefeitura valoriza a história e as tradições locais, além de reforçar a identidade municipal. O texto ainda passará pelas comissões antes de ser votado.

Licença

O vereador Alessandro Simas (União) entra em licença não remunerada a partir desta quarta-feira, 18, e dará lugar ao suplente Luciano Camargo por um mês.

Luciano, ex-diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, foi o terceiro vereador mais votado do partido no pleito de 2024, com 417 votos. Em 2022, ele foi candidato a deputado estadual e recebeu 1.254 votos.

Deivis da Silva, que é o primeiro suplente, abriu mão em favor dele. O União Brasil elegeu somente um vereador no último pleito.

Homenagem

A Câmara entregou uma comenda de Mérito Empresarial à empresa brusquense Appel Home por meio século de fundação. A homenagem foi feita por iniciativa de Cacá Tavares (Podemos).

Fundada em 1975, a empresa é pioneira na fabricação de toalhas na cidade. A sede da empresa fica no bairro Limoeiro. A homenagem foi entregue aos irmãos Rafael e Eder Appel, presidente e vice-presidente da empresa.

