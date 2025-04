Projeto quer tornar obrigatório uso de máscara em escolas para quem tiver sintomas gripais

Máscaras

Certamente vai dar o que falar, principalmente dos negacionistas de plantão, projeto de lei que deve ir a plenário na Assembleia Legislativa, que torna obrigatório o uso de máscara de proteção facial a alunos, professores e funcionários das escolas da rede pública do Estado que apresentem sintomas gripais. O equipamento seria fornecido pelas próprias unidades de ensino. Perguntar não ofende: não seria melhor incentivar todos a tomar a vacina, que é de graça extremamente eficiente?

Protocolo

Produzido por um grupo de trabalho criado em 2023 e após 14 reuniões, chegou-se a uma minuta de protocolo para enfrentamento de ameaças à vida nas escolas de SC depois das chacinas de Saudades e Blumenau: é um manual de ação, disponibilizando caminhos possíveis a seguir, dentre eles como e onde procurar suporte técnico e até psicológico. Envolve também a questão do atendimento aos parentes das vítimas, a maneira como serão comunicados os fatos à imprensa e o apoio na interlocução com outras instituições envolvidas. A minuta agora vai passar por um debate interno e externo mais aprofundado envolvendo todas as instituições envolvidas.

Sempre alerta

Ficou pronto para deliberação em plenário na Assembleia Legislativa projeto que cria o programa “Sempre Alerta”, destinado a combater o abuso sexual infantil no Estado por meio do envio de mensagens via smartphone. Que seja bem-vindo: o MP-SC registrou 1.900 denúncias de estupro de vulnerável em 2023, representando uma média de 5,3 casos diários, e 51% tem entre as vítimas, de um a cinco anos. Entre janeiro de 2019 e maio de 2023 ocorreram 21,4 mil casos de violência sexual contra pessoas vulneráveis, com 85,91% das vítimas do sexo feminino.

Equidade

O TJ-SC abriu uma vaga para desembargador que, pelo critério do quinto constitucional, será para advogados. A OAB-SC decidiu que pela primeira vez fará a chamada equidade de gênero das candidaturas ao cargo: dos seis nomes que indicará, necessariamente, no mínimo, três terão que ser mulheres. A lista será enviada ao TJ-SC, que escolherá três. Não se sabe, ainda, quantos destes serão homens ou mulheres.

Politicagem

Há, sim, vontade política de gestores municipais das principais cidade de SC em resolver a questão das pessoas em situação de rua. Mas, é preciso dizer, há quem não queira isso, por interesse político ou politicagem, melhor dizendo. Ver aquela gente sofrendo permanentemente é bandeira de alguns políticos. Isso está acontecendo em Florianópolis, explicitamente, praticado por um grupelho estridente cuja marca típica é ser fariseu. Disfarçado, lógico.

Se explica

Sob a gestão do baiano e Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol aumentou o salário mensal que concede aos presidentes das federações estaduais de R$ 50 mil para R$ 215 mil. Por isso que todos, inclusive o catarinense Rubens Angioletti, fecharam as portas para o ex-craque Ronaldo Nazário, que pretendia disputar o cargo. É por isso também que tais cartolas se perpetuam no poder enquanto nosso futebol, que já for o maior orgulho dos brasileiros, só colhe vexames.

Intolerância

Sobre nota, aqui, ontem, a advogada Elza Galdino ficou sem saber se os que seguiam a secular Procissão do Senhor dos Passos, sábado e domingo, no centro da Ilha de SC, representavam perigo para o comércio instalado ao longo do percurso ou se havia temor que abandonassem o cortejo e entrassem nos estabelecimentos, como o Vodu Bar (?), que reagiu promovendo ao mesmo tempo a “1ª Festa pelo Estado Laico”. Algo inédito que reforça a tradição da terra dos casos e ocasos raros.

Correios

Envolto em mais um déficit bilionário, por má gestão e, como sempre, corrupção, os Correios têm editais abertos para a instalação de pontos de coleta em estabelecimentos comerciais em mais de 200 municípios do país. Em SC as oportunidades são para Araranguá, Biguaçu, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages, Palhoça, São José e Tubarão. Atualmente a empresa tem 12 daqueles pontos no Estado.

Destinos

Empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina, a Decolar analisou as buscas recentes por viagens para os feriados de abril, no período que vai do dia 18 (Sexta-Feira Santa) a 21 (Dia de Tiradentes). O levantamento revelou os 20 destinos nacionais e internacionais mais procurados. Entre os nacionais Florianópolis comparece em 8º lugar e Navegantes em 11º.