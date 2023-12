Projeto solidário distribui cestas natalinas e mais de 150 brinquedos para crianças de Brusque

O projeto Amor em Movimento distribuiu cerca de 130 cestas natalinas e mais de 150 brinquedos para crianças de Brusque, neste domingo, 17, em uma ação de Natal.

A ação contou com o apoio do Sindicato dos Contabilistas de Brusque e região (Sindicont), cujos contadores que arrecadaram o valor em dinheiro compraram cestas para distribuição.

O Amor em Movimento ajuda mais de 400 famílias no município com ações, seja na distribuição de roupas, alimentos e também com brinquedos para mais de 700 crianças em datas especiais.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: