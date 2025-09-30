Projeto traz manutenção e novas cores à praça Otto Renaux, no Centro de Brusque

A praça Otto Renaux, no Centro de Brusque, ganhou vida com o projeto Praça Feliz, que trouxe cor e arte ao espaço, retratando museus, parques, igrejas, pontes e indústrias, símbolos da história e do patrimônio arquitetônico do município. A iniciativa foi viabilizada por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Brusque e a empresa J. Kohler Publicidade. O projeto tem como objetivo melhorar o espaço público, promovendo mais qualidade de vida para quem circula por ali.

Idealizado por Karin Regina Kohler Formonte, o projeto concretiza um antigo desejo da artista. Neste ano, Karin completou 40 anos de profissão como desenhista. “Esse aniversário de 40 anos veio com uma benfeitoria para a minha cidade, fazer algo que fosse destinado à comunidade. Eu estava de olho nessa praça”, comenta Karin.

Ela começou como desenhista têxtil na empresa Buettner, em 1985, onde trabalhou por 10 anos exclusivamente com desenho manual. Depois, atuou na empresa J. Kohler, na área de impressão e exibição de outdoors, até 2011. Desde então, é professora de desenho de moda, função que exerce até hoje.

Karin conta que sempre observou idosos frequentando a praça, mas que os bancos estavam quebrados e o espaço estava sujo, precisando de locais públicos acolhedores, onde todos pudessem descansar e aproveitar.

“A praça é um espaço público, ponto de encontro e interação. Ela possibilita respirar ao ar livre, conversar com um amigo sentado no banco, brincar, correr, pular. Este projeto visa melhorar este espaço para a qualidade de vida dos cidadãos que por ali transitam”, explica Karin.

Além das pinturas no muro, o projeto contemplou também a limpeza, renovação do jardim e instalação de novos bancos.

“O objetivo é conscientizar todos de que o espaço público é de todos e que precisamos cuidar juntos. Essa benfeitoria é pela cidade, pela comunidade e também por mim.”

A restauração teve início em 23 de julho, com a lavagem do muro e das calçadas. Entre o fim de julho e o início de agosto foi realizado o conserto do muro, seguido pela pintura do fundo branco em 11 de agosto.

Essas três etapas ficaram a cargo da Renauxview. Além disso, uma empresa foi contratada para o conserto das luminárias. No dia 13 de agosto começou a pintura artística, concluída em 19 de setembro.

Empresas apoiadoras

A primeira empresa a ajudar na restauração foi a Renauxview. Foi feita a limpeza da praça com jato d’água, restauração do muro, que estava bastante danificado, pintura de branco e renovação das luminárias.

A Construcolor cedeu as tintas; a Jardinagem Casarão renovou o jardim; a Dokassa forneceu as canetas para os desenhos do muro; a J. Kohler ficará responsável pelas placas; e a Sicredi financiará os bancos que ainda serão instalados.

A pintura

A pintura retrata pontos turísticos, além do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. Entre as obras representadas estão os três museus locais, igrejas, parques, a ponte, a prefeitura, o Parque das Esculturas e o Parque Leopoldo Moritz. O trabalho também traz referências à Fenarreco e a marcos históricos, como o antigo casarão da praça Barão Schneeburg.

“A pintura foi pensada para ser bem colorida, contrastando com o verde da praça. Para isso, foi utilizada uma parte mais gráfica, um gráfico orgânico com linhas fluídas, explorando cores chamativas”, explica Karin.

Enquanto pintava por vários dias, o que mais encantava Karin era ver as pessoas passando e elogiando o trabalho, desde idosos até jovens e crianças. “Eles olham, se exaltam, ficam impactados e comentam: ‘Ah, que lindo! Estou achando maravilhoso tudo isso, que coisa maravilhosa fazer isso pela cidade’”, conta Karin.

“A que mais me impactou foi a de uma criança. Ela devia ter cerca de cinco anos, passando com a professora e seus coleguinhos. Olhou para mim e disse: ‘Poxa, que lindo, a senhora é uma artista.’ Acho que não existe coisa mais gratificante do que receber um sorriso e um comentário assim”, finaliza.

