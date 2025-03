Projetos em tramitação pretendem isentar IPVA para pessoas com autismo, deficiência intelectual e auditiva

Isenções

Projetos em tramitação na Assembleia Legislativa e que serão analisados nesta semana propõem a isenção de IPVA para pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista (TEA) ou com deficiência auditiva.

Quase perdeu

A fábrica da Coteminas (ex-Artex) em Blumenau, quase ficou para a história por estes dias. A multinacional francesa Louis Dreyfus, pediu sua alienação devido a uma dívida de R$ 123 mil. Mas na undécima hora o dono da companhia, o empresário Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), conseguiu evitar a descontinuidade das operações da empresa, que acumula dívida de R$ 2 bilhões.

Nomeações questionáveis 1

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu processo para apurar o que, em sã consciência, parece piada: que três ministros do governo Lula (Carlos Lupi, da Previdência; Anielle Franco, da Igualdade Racial, e Masques de Carvalho, da Controladoria Geral da União) foram nomeados para o Conselho de Administração da metalúrgica Tupy, de Joinville, sem que fosse feita qualquer consulta sobre eventual conflito de interesses. O governo tem 28,19% das ações da companhia.

Nomeações questionáveis 2

Tais indicações não são só são uma forma de o governo manter seu papel como investidor; garante aos três, por exemplo, a complementação, totalizando mais de R$ 80 mil mensais, ao salário de R$ 44 mil que ganham para equiparar seus vencimentos aos de executivos da iniciativa privada, ainda que não tenham qualificação adequada para tal. Anielle Franco, por exemplo, é formada em letras e jornalismo. Dos outros dois nem se fala. Nada fazem ou tem formação que os ligue com ferro fundido, vergalhões, porcas, parafusos, arruelas….

Fila do SUS

A espera para consultas no SUS dura em média 57 dias no país, conforme ferramenta desenvolvida pelo jornal “O Globo” , tendo 2024 como ano de referência. Por Estado, são 78,8 dias em SC, 56,8 no Rio Grande do Sul e 83,4 no Paraná. O recordo está com o Amazonas: longos 103,3 dias. Socorro!

Futuro quente 1

Os participantes, na quinta e sexta-feira, em Florianópolis, do 2º Seminário Mudanças Climáticas”, ouviram do respeitadíssimo cientista brasileiro Carlos Nobre, conhecido mundialmente, dados de estudo mostrando que a tendência atual de aumento da temperatura terrestre acima de 1,5 graus pode ser irreversível e que entre os anos de 2000 e 2018, 48 mil mortes no Brasil foram associadas a ondas de calor.

Futuro quente 2

Defendeu soluções baseadas na natureza, com uma grande restauração florestal urbana em todas as cidades do Brasil: “Quando não tem vegetação na cidade, quase toda a energia radiativa que vem do sol aquece o concreto, o asfalto, fica muitos graus mais quente”. Solução tão simples mas ao mesmo tempo tão desleixada por nossos agentes públicos.

Olho tecnológico

O programa de câmeras com reconhecimento facial implantado pela prefeitura da cidade de São Paulo no final do ano passado ajudou na captura de 94 foragidos da Justiça de outros Estados, dentre eles 7 de SC. No total a tecnologia permitiu a prisão de 809 pessoas.

Dependência química 1

Projeto de lei estadual, do deputado Ivan Naatz (PL), é um exemplo de bom senso: trata da internação terapêutica das pessoas com transtornos mentais e/ou dependência química, e estabelece direitos, como o acesso ao sistema estadual de saúde e tratamento em ambiente terapêutico; a garantia de sigilo de informações pessoais prestadas e a assistência médica e psicológica a qualquer tempo.

Dependência química 2

Detalhe: determina que a internação de caráter humanitário deve proceder ao atendimento integral e especializado multidisciplinar, que oportunize ao paciente o restabelecimento de sua saúde física e mental, a autoestima e o bem-estar. E nos casos de internação involuntária, que o procedimento possa ser solicitado a pedido de parente de primeiro grau ou de responsável legal, ou, na absoluta falta destes, de servidor público da área de saúde, de assistência social, ou segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

Privilegiados

De dar ânsia de vômito e repulsa levantamento exclusivo do UOL revelando que nove em cada 10 juízes no Brasil ganharam mais que os ministros do STF em 2024. Pagamentos que estão custando algo da ordem de R$ 13 bilhões por ano ao esfolado contribuinte brasileiro.