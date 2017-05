Projetos já podem ser inscritos no Fundo da Infância e Adolescência (FIA)

Organizações Não Governamentais de Brusque já podem inscrever seus projetos no Fundo da Infância e Adolescência (FIA). O edital está em aberto e as iniciativas voltadas à promoção e defesa dos direitos da infância e adolescência podem ser inscritas até o dia 25 de junho, com a entrega dos envelopes relativos à documentação e projetos.

Cada entidade pode inscrever dois projetos que devem apresentar proposta. Os projetos não podem ultrapassar o valor de R$ 20 mil. A documentação será encaminhada e avaliado por uma comissão especial formada por quatro membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), entre os dias 27 de junho e 4 de julho.

O resultado com os projetos habilitados vai ser publicado no dia 6 de julho, quando será aberto prazo para recursos. No dia 20 de julho serão publicados os projetos aprovados, já os convênios serão assinados no dia 15 de agosto.

Podem participar organizações não-governamentais com sede em Brusque, com inscrição ou processo de inscrição no CMDCA desde que estejam com sua regularidade administrativa.