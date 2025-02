Prolongamento da Beira Rio: pavimentação do primeiro lote deve iniciar em março

As obras do primeiro lote de prolongamento da avenida Beira Rio em direção ao bairro Rio Branco seguem dentro do cronograma e, conforme o consórcio que executa os serviços, a pavimentação deste trecho da via deve começar até o início de março.

O lote 1 compõe um trecho de cerca de quatro quilômetros, que inicia na ponte do Jardim Maluche e irá até a nova ponte do Rio Branco. O serviço é tocado por um consórcio de três empresas: Pacopedra, Freedom e Augusto.

Simultaneamente, é realizada obra de manutenção na ponte do Jardim Maluche, onde um muro de gabião está sendo construído para melhorar a sustentação da estrutura. Esse serviço deve ser encerrado até a metade de março.

A situação da obra foi atualizada em reunião ocorrida no local na manhã desta terça-feira, 4. O encontro foi proposto pela Associação Empresarial de Brusque (Acibr), e contou com a presença do vice-prefeito Deco Batisti, que também é Secretário de Infraestrutura Estratégica, e de representantes das empresas executoras.

A reunião também teve a participação de representantes de outras entidades, como Ampebr, Sindilojas, OAB, Ceab, Crea-SC e Observatório Social.

O engenheiro Cristian Fuchs, da Pacopedra, afirmou que a obra está em um bom ritmo, considerando a dificuldade desse tipo de serviço, que depende das condições climáticas e da estrutura do solo.

Ele explicou que a obra na ponte do Maluche era necessária, pois o muro de sustentação não estava adequado para suportar o peso do tráfego, que estava sendo absorvido pelos pilares da ponte, situação que não é adequada.

A avaliação é de que este é o momento certo para fazer a obra, pois posteriormente a nova Beira Rio ficaria pronta, e a ponte estaria em estrutura precária. A previsão é que a intervenção na ponte dure até 17 de março, mas pode ser finalizada antes.

O presidente da Acibr, Marlon Sassi, propositor da reunião, afirmou que ao mesmo tempo em que a população cobra celeridade nas obras, é também preciso dar o tempo necessário para que a execução seja feita com tranquilidade e eficiência.

“O nosso papel é representar empresários e empresas. Hoje somos mais de 80 empresas associadas e cabe à gente buscar informações fidedignas sobre as coisas que acontecem na cidade”, afirmou o presidente da Acibr. “Queremos caminhar junto com o poder público para que a informação verdadeira chegue à população”.

Marlon também reiterou a necessidade de uma nova ligação entre Brusque e Guabiruba, e afirma que as prefeituras precisam se dedicar ao tema para estabelecer um planejamento e cronograma de execução.

O vice-prefeito Deco Batisti destacou que esta é a maior obra de infraestrutura da história do município, e que está sendo executada em um prazo bastante razoável, considerando sua complexidade.

