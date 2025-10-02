Em tempos em que a pressa dita o ritmo da vida, há quem escolha caminhar com propósito — como fazem os Peregrinos da Graça, que partem de Blumenau rumo ao Santuário de Santa Paulina em uma jornada marcada por fé e superação.

Com efeito, a cada setembro, dezenas de pessoas se reúnem para iniciar esse percurso coletivo, que atravessa cidades, ultrapassa limites físicos e emociona quem participa.

Trata-se de uma das mais belas demonstrações de gratidão, protagonizada por um grupo que transforma passos em testemunhos e mantém viva uma tradição que nasceu de uma promessa.

Santa Paulina inspira jornada

A origem dessa caminhada está diretamente ligada à história de Daniel de Souza, que, em 2016, decidiu cumprir uma promessa após alcançar uma graça.

Para não seguir sozinho, convidou o amigo Elton Allan Lescovitz, que logo assumiria a organização do grupo.

Ademais, o que poderia ter permanecido como um ato pessoal rapidamente ganhou novos significados.

A cada edição, mais pessoas se juntaram e, por consequência, aquela promessa transformou-se em um movimento de fé e união.

Santa Paulina une peregrinos

Além disso, o grupo se consolidou com um propósito evidente. Não se trata de turismo nem de uma competição esportiva.

A caminhada é, acima de tudo, uma experiência espiritual coletiva, em que cada participante carrega consigo um motivo, seja agradecer, pedir ou simplesmente renovar a fé.

E o nome Peregrinos da Graça então traduz exatamente esse espírito.

Sobretudo, os 60 km não são vencidos sem esforço. O primeiro dia exige dos peregrinos cerca de 31 km entre Blumenau e Brusque, onde pernoitam.

No segundo dia, mais 24 km são vencidos até Nova Trento. Nesse percurso, estradas de chão e subidas íngremes desafiam os limites físicos de cada participante.

Entretanto, o que poderia ser barreira se torna oportunidade de partilha, pois a regra é clara: cada um segue no seu ritmo, mas ninguém é deixado para trás.

O que se vê são gestos simples e, ao mesmo tempo, grandiosos, como dividir um curativo, oferecer água ou simplesmente estender uma palavra de incentivo.

Caminhada chama atenção

Por consequência, a caminhada chama a atenção de quem cruza o caminho dos peregrinos.

Motoristas buzinam, moradores acenam e muitos se emocionam ao ver a multidão de fiéis avançando pela estrada em clima de oração.

A cena, pois, impressiona não só pela quantidade de pessoas, mas também pela força do testemunho coletivo que se renova a cada setembro.

Edição especial

Ademais, a 10ª edição, realizada em setembro de 2025, teve um peso especial por coincidir com o Ano Santo Jubilar da Igreja Católica.

A saída ocorreu com uma bênção na Catedral São Paulo Apóstolo, em Blumenau, o que deu ainda mais significado ao início da jornada.

A chegada ao Santuário de Santa Paulina, por sua vez, é sempre marcada pela emoção.

Lágrimas, abraços e o sentimento de missão cumprida se misturam ao momento da missa e da acolhida feita pelas Irmãzinhas da Imaculada Conceição, congregação fundada pela primeira santa do Brasil.

Peregrinação em ascensão

Por outro lado, o movimento não para de crescer. Se em 2016 foram apenas dois amigos, em 2025 o número chegou a 111 peregrinos e já há expectativa de reunir cerca de 120 na próxima edição, marcada para os dias 25 e 26 de setembro de 2026.

Além disso, cada passo reafirma que, em um mundo acelerado, a necessidade de parar, caminhar e reconectar-se com a fé continua atual e necessária.

Sobretudo, a história dos Peregrinos da Graça prova que a caminhada mais longa pode ser justamente aquela que mais aproxima cada um de si mesmo e de Deus.

O exemplo que começou com uma promessa se transformou em um legado de fé que cresce a cada ano e que já se tornou tradição.

Instagram do grupo: https://www.instagram.com/p/DO3a3XJAMdG/



As belas fotos

Peregrinação em fotos

*Créditos: Elton Lescovitz

Santa Paulina