Em tempos em que a pressa dita o ritmo da vida, há quem escolha caminhar com propósito — como fazem os Peregrinos da Graça, que partem de Blumenau rumo ao Santuário de Santa Paulina em uma jornada marcada por fé e superação.

Com efeito, a cada setembro, dezenas de pessoas se reúnem para iniciar esse percurso coletivo, que atravessa cidades, ultrapassa limites físicos e emociona quem participa.

Trata-se de uma das mais belas demonstrações de gratidão, protagonizada por um grupo que transforma passos em testemunhos e mantém viva uma tradição que nasceu de uma promessa.

Santa Paulina inspira jornada

A origem dessa caminhada está diretamente ligada à história de Daniel de Souza, que, em 2016, decidiu cumprir uma promessa após alcançar uma graça.

Para não seguir sozinho, convidou o amigo Elton Allan Lescovitz, que logo assumiria a organização do grupo.

Ademais, o que poderia ter permanecido como um ato pessoal rapidamente ganhou novos significados.

A cada edição, mais pessoas se juntaram e, por consequência, aquela promessa transformou-se em um movimento de fé e união.

Daniel (à esq) e Elton, então registram o início da caminhada em 2016, quando tudo começou/Arquivo: Elton Lescovitz

Santa Paulina une peregrinos

Além disso, o grupo se consolidou com um propósito evidente. Não se trata de turismo nem de uma competição esportiva.

A caminhada é, acima de tudo, uma experiência espiritual coletiva, em que cada participante carrega consigo um motivo, seja agradecer, pedir ou simplesmente renovar a fé.

E o nome Peregrinos da Graça então traduz exatamente esse espírito.

Sobretudo, os 60 km não são vencidos sem esforço. O primeiro dia exige dos peregrinos cerca de 31 km entre Blumenau e Brusque, onde pernoitam.

No segundo dia, mais 24 km são vencidos até Nova Trento. Nesse percurso, estradas de chão e subidas íngremes desafiam os limites físicos de cada participante.

Entretanto, o que poderia ser barreira se torna oportunidade de partilha, pois a regra é clara: cada um segue no seu ritmo, mas ninguém é deixado para trás.

O que se vê são gestos simples e, ao mesmo tempo, grandiosos, como dividir um curativo, oferecer água ou simplesmente estender uma palavra de incentivo.

Grupo então se prepara para mais uma jornada de fé em setembro de 2025/Foto: Elton Lescovitz

Caminhada chama atenção

Por consequência, a caminhada chama a atenção de quem cruza o caminho dos peregrinos.

Motoristas buzinam, moradores acenam e muitos se emocionam ao ver a multidão de fiéis avançando pela estrada em clima de oração.

A cena, pois, impressiona não só pela quantidade de pessoas, mas também pela força do testemunho coletivo que se renova a cada setembro.

Duas jovens peregrinas então seguem firme na jornada de fé/Foto: Ciro Groh/O Município

Edição especial

Ademais, a 10ª edição, realizada em setembro de 2025, teve um peso especial por coincidir com o Ano Santo Jubilar da Igreja Católica.

A saída ocorreu com uma bênção na Catedral São Paulo Apóstolo, em Blumenau, o que deu ainda mais significado ao início da jornada.

A chegada ao Santuário de Santa Paulina, por sua vez, é sempre marcada pela emoção.

Lágrimas, abraços e o sentimento de missão cumprida se misturam ao momento da missa e da acolhida feita pelas Irmãzinhas da Imaculada Conceição, congregação fundada pela primeira santa do Brasil.

Parte do grupo então avança com fé rumo a Santa Paulina em setembro de 2025/Foto: Ciro Groh/O Município

Peregrinação em ascensão

Por outro lado, o movimento não para de crescer. Se em 2016 foram apenas dois amigos, em 2025 o número chegou a 111 peregrinos e já há expectativa de reunir cerca de 120 na próxima edição, marcada para os dias 25 e 26 de setembro de 2026.

Além disso, cada passo reafirma que, em um mundo acelerado, a necessidade de parar, caminhar e reconectar-se com a fé continua atual e necessária.

Sobretudo, a história dos Peregrinos da Graça prova que a caminhada mais longa pode ser justamente aquela que mais aproxima cada um de si mesmo e de Deus.

O exemplo que começou com uma promessa se transformou em um legado de fé que cresce a cada ano e que já se tornou tradição.

Unidos pela fé, os Peregrinos da Graça então se preparam para mais uma jornada rumo a Santa Paulina/Foto: Elton Lescovitz

Instagram do grupo: https://www.instagram.com/p/DO3a3XJAMdG/

As belas fotos

