Pronegócio apresenta coleção de Alto Verão em agosto

De 21 a 25 de agosto, mais uma vez a cidade de Brusque será palco da maior rodada de confecção do Brasil, com a realização da 42ª Pronegócio. Com coleções do Alto Verão 2017-2018 de representantes de Brusque e Santa Catarina, o evento contará com a participação de empresas que representam segmentos nas áreas de confecção feminino, masculino, infantil, moda praia, fitness, cama e banho.

Esta é a terceira rodada de 2017 realizada pela AmpeBr, e a expectativa da organização é de que em cinco dias de evento em torno de 600 compradores de todo Brasil possam marcar presença na rodada. “Na última rodada, do ano anterior, vendemos mais de um milhão de peças. Esperamos manter ou superar esse número na 42ª Pronegócio”, declara o presidente da AmpeBr, Ademir José Jorge.

Novidades

Toda estrutura já tradicional das rodadas anteriores será montada no piso térreo do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco: boxes para negociações entre clientes e fornecedores, showroom, Sala Vip, restaurante e área para os vendedores. A rodada contará novamente com o sistema próprio de software para garantir agilidade nos agendamentos e atendimentos aos clientes.

Além disso, o showroom do evento reunirá as coleções de todas as empresas participantes, proporcionando centenas de looks, tendências, e oportunidades para os compradores. “O grande sucesso de cada edição da rodada se deve à mobilização e empenho dos diretores da AmpeBr em busca de novos clientes, como tem sido feito há quatro anos através das viagens de prospecção, em cidades e regiões que até então tínhamos poucos clientes. Com isso, grupos de lojas visitados em 2015 hoje já estão confirmados no evento”, completa Ademir.

Desfile

Na noite do dia 22 de agosto é realizado o Desfile da 42ª Pronegócio, que novamente será na Sociedade Santos Dumont e contará com a presença de compradores, confeccionistas, parceiros, convidados da AmpeBr e imprensa. Na passarela, serão apresentados 120 looks de 30 empresas participantes da rodada. O desfile mais uma vez contará com a produção da agência brusquense Lucky70.

Serviço

O quê? 42ª Pronegócio

Quando? De 21 a 25 de agosto

Onde? No Pavilhão da Fenarreco, em Brusque (SC)

Realização: Ampe Brusque e SEBRAE/SC

Coleção Alto Verão 2017-2018

Mais informações: (47) 3351-3811.