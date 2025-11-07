Pronegócio apresenta Preview da coleção Inverno 2026 em Brusque

A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (AmpeBr) realizou nos dias 4, 5 e 6 de novembro a 72ª Pronegócio Preview de Inverno 2026, no Hotel Monthez.

Ao longo dos três dias de Rodada, foram comercializadas cerca de 200 mil peças. Nesta edição, 12 compradores puderam conferir a coleção de 75 fabricantes catarinenses.

O evento, que é realizado há nove anos, é voltado para um número reduzido de compradores e fabricantes e tem como objetivo antecipar as compras da coleção de inverno para as redes de lojas e, consequentemente, garantir a produção das fábricas no período de fim de ano.

“Nossas expectativas eram as melhores possíveis, pois nosso último inverno foi longo e com temperaturas amenas e os lojistas estão praticamente sem estoque desse tipo de peça. Então, a preview proporciona que os compradores possam antecipar seus pedidos e também que os fabricantes fechem o ano com uma produção ativa da coleção da próxima estação”, afirmou o presidente da AmpeBr, Mauro Schoening.

Ele frisa que Preview oportuniza que, os fabricantes, através das vendas e feedback dos compradores, possam aperfeiçoar peças da sua coleção.

“Estamos no início de novembro, então é raro as fábricas terem a coleção de inverno totalmente pronta. Assim, aqui os fabricantes têm um termômetro do que os lojistas têm buscado, o que eles podem aperfeiçoar ou até mesmo criar peças novas, já visando a Rodada de janeiro e assim tornando seus produtos mais assertivos”.

Bons negócios

Vindo de Curitiba, Andressa Bianconi representou a rede Lojas Calceleve na rodada. A empresa possui 21 filiais no Paraná.

“Participamos do Pronegócio há 20 anos e gostamos de vir na Preview, pois conseguimos negociar com os fornecedores com mais calma. Aqui a maioria dos fabricantes nós já compramos, então já garantimos os produtos com antecedência. Esta edição está superando as nossas expectativas, estamos encontrando tudo o que precisávamos”, comentou.

O proprietário das Lojas Pittol, Artêmio Copetti, veio de Concórdia para comprar a coleção de Inverno. Segundo ele, as peças apresentadas nas Rodadas melhoram a cada edição.

“Eu participo de todas as edições e a cada vez que viemos nos surpreendemos com a qualidade das coleções apresentadas. Sempre encontramos tudo o que precisamos e acabamos levando até mais peças, pois são roupas que seguem as tendências do mercado. Mais uma vez saímos satisfeitos e já prontos para voltar na edição de Janeiro. A AmpeBr está de parabéns por mais um evento de sucesso”, frisou.

Feedback positivo

Maria Luiza Lucion é representante da Bika Kids, de Gaspar. A marca participa das rodadas de negócios da AmpeBr há mais de 10 anos e considera o Preview de Inverno um momento importante para o feedback da coleção.

“A Pronegócio é sempre muito positiva para nós, a cada edição ampliamos nossa cartela de clientes. A Preview é mais uma oportunidade de fecharmos pedidos da nossa coleção, mas também é um momento onde conseguimos entender o que os lojistas procuram, quais peças têm mais aceitação, se a coleção está sendo assertiva. A partir daqui conseguimos realizar mudanças em algumas peças para a Rodada de janeiro”, falou.

73ª Pronegócio

A 73ª Pronegócio acontece de 13 a 16 de janeiro, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, e apresenta a coleção Inverno 2026. O evento é exclusivo para lojistas e fabricantes de confecção de Santa Catarina. Mais informações: ampebrusque.com.br ou (47) 3351-3811.

Leia também:

1. Aposta de Brusque ganha R$ 12 mil na Mega-Sena

2. Porcos decapitados em Brusque: donos dos animais contam detalhes da chacina e revelam suspeitas

3. Saúde em Brusque: saiba como está o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias

4. Brusque deve ter ventos de até 90 km/h e queda de granizo; confira alerta

5. Prefeitura de Brusque divulga número de casos de dengue registrados; confira

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

