Pronegócio finaliza 70 ª edição com mais de 800 mil peças comercializadas em Brusque

Encerrou na sexta-feira, 16, a 70ª Pronegócio. Realizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (AmpeBr) com patrocínio do Sebrae, a Rodada foi o palco de negociação entre fabricantes de Santa Catarina e compradores de todo o Brasil.

O evento, considerado a maior rodada de confecção do país, reuniu no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque, mais de 650 lojistas ao longo de quatro dias de realização, que adquiriram produtos da coleção Primavera/Verão 25.

O presidente da AmpeBr, Mauro Schoening, ressalta a alegria da entidade com o sucesso da edição e frisa que as expectativas foram superadas, tendo um aumento de 15% a 20% em relação à mesma rodada do ano passado.

“Foi uma Pronegócio histórica, superando todas as expectativas e projeções que a AmpeBr havia feito. Um fator que contribuiu foi o longo verão que tivemos nos últimos meses, os lojistas tinham a necessidade de repor seus estoques com peças leves, como as das coleções apresentadas nesta edição. Outro ponto que contribuiu para alavancar as vendas foi o trabalho de prospecção que a nossa entidade realiza. Investimos nos estados com um clima mais tropical como Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo e o Nordeste como um todo. Captamos novos clientes, chegando a um aumento de 15%”.

Schoening lembra que além de captar novos clientes a entidade também buscou trazer empresas que não frequentavam a rodada há algum tempo.

“Tivemos o retorno de alguns lojistas, como uma grande rede de lojas do Espírito Santo, que não vinha há cerca de dois anos e voltou a comprar conosco. Estamos muito animados, devemos chegar a 900 mil peças comercializadas, pois nos dias que sucedem o fim da rodada ainda há pedidos sendo finalizados e com eles alcançaremos esta marca. Nossa entidade se alegra em realizar o seu papel de fomentar negócios, movimentar a economia e gerar empregos”, finalizou.

Bons negócios

Pela primeira vez na Pronegócio, a compradora Patrícia Fernandes, gerente das Lojas Ponto Mix, do Rio de Janeiro, conta que conheceu a rodada há pouco tempo, através de um de seus fornecedores.

“Há três semanas um de nossos parceiros comentou sobre o evento, então decidimos vir conhecer. Entramos em contato com a AmpeBr e aqui estamos”, lembrou.

Ela, que representa 17 lojas, atua nos segmentos masculino, feminino e infantil e trouxe um time de quatro representantes para fazer as compras.

“A rodada reúne em um só lugar tudo o que interessa ao comprador, uma boa matéria-prima, um leque de produtos diferenciados e de vários segmentos. E negociar diretamente com os fabricantes é ótimo, pois sempre se realizam bons negócios”.

Participando da rodada há três anos, o casal Washington Campos da Silva e Sandra de Rezende Homem Silva, compartilha que conheceu o evento através de uma prospecção da diretoria da AmpeBr.

“Quando nos falaram da feira nos interessamos e viemos conhecer. A partir dessa primeira participação tivemos uma ótima experiência e, desde então, participamos de todas as edições. Aqui temos uma ampla variedade de fabricantes, produtos de qualidade, tranquilidade para negociar e sempre encontramos o que procuramos”, comentou Washington.

Sandra ressalta que nesta edição a coleção agradou muito e foi possível encontrar ótimas mercadorias para suas seis lojas nas cidades de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais.

“Chegamos na terça-feira e, desde então, estamos negociando com os fabricantes, gostamos muito das peças apresentadas, nossa meta era comprar mercadoria para a nova loja que vamos inaugurar, mas acabamos comprando para todas as demais”, finalizou.

Ótimas vendas

Os vendedores também saíram satisfeitos da 70ª Pronegócio. Fabiana Esiquiel, coordenadora de vendas da empresa Difato, de Araranguá, avalia positivamente a rodada.

“Já havíamos participado há muito tempo e agora voltamos. Retornamos com o intuito de saber como está o mercado das feiras e também expandir nossa cartela de clientes. E a rodada nos surpreendeu positivamente, já nos primeiros dois dias de evento tivemos boas vendas”, comentou.

Com mais de 30 anos no mercado, a empresa que vende o segmento feminino, já está confirmada na próxima edição da Pronegócio.

“Nossa experiência foi ótima, os compradores buscaram muito pela nossa marca, realizamos bons negócios. Com certeza eu indico a todos os fabricantes a participarem, pois é uma oportunidade de ótimas vendas, além de ampliar a rede de contatos e firmar parcerias”, ressaltou Fabiana.

Participando há 10 anos da rodada, a Sigosta SGT Polo, de Joinville, também realizou bons negócios nesta edição. Segundo o gerente comercial da empresa, Marco Demetri, houve um aumento expressivo de vendas.

“Está sendo uma edição maravilhosa, não só para mim como também para outros fabricantes. Pelo que conversei com os demais vendedores a aceitação por parte dos lojistas está muito grande, tanto feminino como masculino. A Rodada nos surpreendeu positivamente, é notório o crescimento em relação à última, muitos clientes novos e mais negociações e vendas. Nossa empresa também apresentou os looks no desfile e este fator contribuiu muito, após o evento tivemos um aumento na procura pelas peças”.

Demetri afirma que a empresa acredita e comprova o potencial da Pronegócio. “Além de participar, nós também indicamos potenciais compradores para visitarem o evento. Nesta edição, trouxe clientes do Maranhão, Pará e Bahia”, frisou.

71ª Pronegócio

Com o encerramento da 70ª Pronegócio a AmpeBr inicia os preparativos para a 71ª Pronegócio que apresentará a coleção de Alto Verão 25.

A rodada acontece de 12 a 15 de agosto, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque (SC), exclusivamente para lojistas de todo o Brasil e para fabricantes de Santa Catarina. Mais informações: (47) 3351-3811 ou www.ampebrusque.com.br/pronegócio

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: