Pronto Atendimento Infantil do Hospital Imigrantes é reinaugurado em Brusque

O Hospital Imigrantes reinaugurou neste mês o Pronto Atendimento Infantil com estrutura moderna, acolhedora e pensada exclusivamente para o atendimento pediátrico. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e é voltado a pacientes com convênio ou atendimento particular. Após este horário o atendimento é feito por suporte e os profissionais são acionados mediante avaliação da equipe.

Com uma equipe composta por médicos especialistas em pediatria, o novo espaço oferece um cuidado dedicado à saúde infantil, com agilidade e conforto para as famílias.

“Temos consultórios próprios, área de observação e medicação exclusiva para as crianças, além de brinquedoteca e estrutura adequada para esse público. Tudo foi pensado para proporcionar um atendimento acolhedor, seguro e imediato”, destaca o diretor técnico, Fernão O. Araújo.

Outro diferencial do serviço é a ausência de filas. O atendimento é iniciado com a abertura de ficha e segue de forma rápida, sem longas esperas, garantindo tranquilidade para os pais e conforto para os pequenos.

“A reinauguração do Pronto Atendimento Infantil representa mais um passo do Imas no cuidado humanizado e na excelência em saúde. Tudo isso faz parte do nosso compromisso com quem mais precisa: as famílias que confiam no nosso trabalho. Aqui no Imas , a saúde é levada a sério, com carinho, respeito e responsabilidade em cada atendimento”, conta a diretora administrativa do Hospital Imigrantes, Joice Ronsani Marcellino.

Conheça as pediatras

Maite Freire Cardoso é médica Pediatra com especialização em Oncologia Infantil e Transplante de Medula Óssea. Formada pela Faculdade de Medicina de Marília (Famema), realizou residência médica em Pediatria na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp/EPM), entre 2016 e 2018.

Possui residência complementar em Oncologia Pediátrica pelo Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP/GRAACC/Unifesp), de 2018 a 2020, com ano adicional em Cancerologia Pediátrica (2020–2021) pela mesma instituição. Concluiu ainda a especialização em Transplante de Medula Óssea (TMO) pelo IOP/GRAACC entre 2021 e 2023. É titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria desde 2018.

Já Thamires Rodrigues Blois é médica Pediatra com especialização em Oncologia Pediátrica. Graduada em Medicina pelo ITPAC Tocantins (2013), concluiu residência médica em Pediatria entre 2014 e 2016, seguida por residência em Oncologia Pediátrica de 2016 a 2019.

Atuou como oncologista pediátrica no Hospital GRAACC e no Hospital Samaritano, em São Paulo, entre 2018 e 2024.

