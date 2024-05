Proprietária da churrascaria Schumacher morre aos 91 anos em Guabiruba

Morreu na tarde desta sexta-feira, 17, a proprietária da tradicional churrascaria Schumacher, de Guabiruba, que recentemente encerrou as atividades. Renata Schumacher Kormann faleceu aos 91 anos, em sua residência, no Centro do município.

O sepultamento acontece neste sábado, 18, às 10h, no Cemitério do Centro de Guabiruba. Ela deixa dois filhos, 12 netos e 12 bisnetos, além de demais familiares e amigos enlutados.

A causa da morte não foi informada.

