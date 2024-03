Proprietária se manifesta após ser acusada de agredir esposa de homem que invadiu casa no Jardim Maluche

Maria Nilza, proprietária da residência invadida por um homem no bairro Jardim Maluche na segunda-feira, 4, entrou em contato com o jornal O Município para se manifestar após ser acusada de agredir a esposa do homem.

Maria, de 54 anos, afirma que contrata pessoas no albergue municipal para serviços gerais, e que contratou Daniel do Carmo para trabalhar na kitnet no dia 11 de fevereiro. Ela diz que no segundo dia de trabalho, ele pediu à ela se Jéssica Hernandes, esposa dele, poderia ficar na kitnet.

“Como eles tem que sair do albergue de manhã e só voltar a noite, ele pediu se ela poderia ficar para não ter que passar o dia na rua. Eu permiti e como o serviço era na kitnet, ela pediu para fazer comida para eles e foi no mercado. Ficou como se vivesse lá”, conta.

Maria diz que pagava Daniel pela diária e que Jéssica contou que a filha dela estava em um orfanato. De acordo com Maria, Jéssica perguntou se a filha poderia ficar no quarto da residência para descansar.

“Eu abri o quarto para ela, mas não dei a chave para eles. Porém, depois de um tempo, o casal começou a dormir lá e a menina continuou no orfanato. Eu os questionei e Jéssica disse que tinha que provar para a Justiça que tinha residência para conseguir a guarda da menina”.

Objetos sumindo da residência

No período em que o casal dormia no quarto, Maria diz que chaves, ferramentas, carregadores de celular e outros objetos começaram a sumir. Ela diz que no dia da invasão viu na bolsa de Daniel um carregador que havia sumido. A partir deste momento, Maria passou a não permitir que o casal dormisse no quarto.

“Eles trabalhavam em um local onde havia um painel das chaves dos quartos, com as reservas junto, e eu não me liguei disso. O serviço era apenas pregar uma tábua e quando vi o painel, percebi que a chave do quarto tinha sumido. Quando questionei eles, Daniel disse que só pegou a chave porque não se sentia seguro de estar com a porta aberta, mas que iria devolver”.

Após descobrir os furtos, Maria conta que parou de contratar os serviços de Daniel, mas que ele não saiu do quarto. Ela diz que, após cobrar a saída, o casal começou a ameaçá-la por mensagens.

Segundo ela, do dia em que pediu para ambos saírem da casa até a segunda-feira, passou aproximadamente oito dias.

Ameaças

Na segunda-feira, Maria diz que foi até o local com um funcionário dela para pedir a retirada dos dois. Ela conta que ambos começaram a ofendê-la e, por isso, voltou para casa.

“Me ligaram dizendo que iriam matar minha neta. Eu parei de atender o telefone e, por mensagem, Jéssica disse que iria conversar comigo por volta do meio-dia. Eles chegaram na minha casa, chacoalharam o portão e começaram a gritar. O rapaz que trabalha comigo foi tentar acalmá-los e eles mostraram duas facas”.

Sobre estar com a faca, Jéssica contou a O Município que não estava armada em nenhum momento.

Agressão

Maria conta que após seu funcionário voltar, ela foi até o escritório dela, localizado nos fundos da casa, quando Jéssica abriu uma porta de vidro.

“Quem arrombou a porta foi a Jéssica. O Daniel estava no pé da escada com as facas. Quando a Jéssica abriu a porta eu peguei um ferro e joguei na cabeça dela. Vi que sangrou na hora. Neste momento eu pensei em correr e salvar a minha vida. Saí pela rua e entrei na escola para me defender. O segurança e a diretora me mandaram sair e eu fiquei na rua sem reação”.

Segundo Maria, quando a polícia chegou o casal já havia entrado na residência e destruído o local. “Acredito que devo ter tido um prejuízo de R$ 50 mil. Quebraram todo o carro. Furaram os quatro pneus. Quando ela saiu do hospital, foi até a minha casa, tirou a lona que estava em cima do carro e depois foi até o quarto em que dormiam. Ela arrombou a porta do quarto com um extintor de incêndio e dormiu lá. De madrugada, os moradores que me avisaram que ela estava lá”.

Por fim, Maria conta que não está morando na residência e que está ficando na casa de parentes.

