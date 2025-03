Proprietário da Malossi Eletrodomésticos, em Brusque, morre aos 55 anos

Paulo Sérgio Malossi, proprietário da Malossi Eletrodomésticos, morreu aos 55 anos na segunda-feira, 24. Ele deixa esposa e duas filhas enlutadas.

Ele morava no Centro e será cremado no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, às 19h desta terça, 25. Paulo faleceu no Hospital Santa Catarina, em Blumenau.

A loja fica localizada na avenida Otto Renaux. O local está fechado nesta terça-feira, 25, e conta com uma fita preta em forma de luto.

