Proprietário de pizzaria que matou homem amarrado em Brusque é indiciado por homicídio doloso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque, concluiu o inquérito policial instaurado para apurar a morte de Samuel de Jesus Constantino, de 20 anos, ocorrida no dia 6 de fevereiro, na rua Mathilde Hoffmann, centro próximo à Pizzaria do Alex, e indiciou o proprietário do estabelecimento.

Conforme apurado pelos policiais, por volta das 1h44min, a vítima, Samuel, chegou ao local e furtou uma quantia em dinheiro que estava no interior do carro do investigado.

Posteriormente, o investigado percebeu o furto e reagiu. Desta forma, iniciou-se uma luta corporal com Samuel. O investigado conseguiu conter Samuel e amarrou suas pernas e, parcialmente, os braços.

No local ainda estava presente a esposa do investigado, a qual, enquanto lutava com Samuel, acionou a Polícia Militar por meio do telefone.

Mesmo a vítima estando com as pernas amarradas, sem poder deixar o local, o investigado pegou uma arma de fogo que estava no interior do seu carro e realizou um disparo contra a cabeça da vítima, deixando o local em seguida.

Homicídio doloso

Sendo assim, o investigado, de 49 anos, foi indiciado pelo crime de homicídio doloso, tendo em vista que agiu com excesso na sua reação.

O investigado apresentou aos policiais uma arma de fogo, a qual, mediante perícia, foi identificada como a arma usada no crime.

A arma em questão possui registro, porém como o investigado a portava de maneira irregular no momento do crime, foi indiciado também pela prática do porte ilegal de arma de fogo.

O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, que aguarda a análise por parte do Ministério Público.

